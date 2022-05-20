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ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 20 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 20 Mayıs 2022 başlığına haberimizde yer verdik. Programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle Youtube başlıklarına haberimizde yer verdik....

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 20 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 20 Mayıs 2022 başlığına haberimizde yer verdik. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle Youtube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 20 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 20 MAYIS 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (20 Mayıs 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE 

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 20 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muhammet Burhan'ı büyüten ailesi canlı yayında. Taraflar stüdyoda karşı karşıya... Fatma Burhan'ın görüştüğü Yakup Türkmen konuştu. Selami cinayetin ardından telefonunu neden sıfırladı? Öldürüldüğü gece neler yaşandı? Çelişkili ifade veren Fatma, doğruyu söylemedi mi? Eşi cinayetin ardından telefonunu kırdı mı? Muhammet Burhan kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Suçladığı ailesi ve komşularıyla yüzleşiyor... Müge Anlı bir evladı daha ailesine kavuşturdu. Küçük baklavacı elinde baklavasıyla stüdyoda...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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