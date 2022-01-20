Saadet Çoban bulundu. Paslı çiftinin ölü olarak bulunduğu yerde olay yeri canlandırması yapıldı. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 20 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 20 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (20 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

35 yaşındaki 3 çocuk annesi Saadet Çoban bulundu. Bursa asayişinde ifade veren Saadet Hanım, kardeşinin yanına gitme teklifini kabul etti ve ekiple yemek yedi. Saadet Hanım, çocukları okula götürüp sonra kaçtığını zira eşinin kendisini götürecek olduğunu, önce merdiven altında kaldığını, üç gün de bayan arkadaşında kaldığını, sonra bir erkek arkadaşı olduğunu, erkek arkadaşının annesi ile tanıştığını, orada kaldığını anlattı. Abla kardeş yıllar sonra canlı yayında birbirine kavuştu. Görüntüleri çeken komşu canlı yayında... Ramize Hanım, Saadet Hanım'ın öyle kardeşimle evlensin durumu olamayacağını, öyle bir şey düşünmediklerini, tek hatasının yanılıp videoları Ünal Bey'e vermek olduğunu, video çekildiğinden de Saadet Hanım'ın haberi olduğunu, elbiseleri bile kendi isteği ile getirdiğini öne sürdü. İki çocuk annesi Kadriye Uğurlu canlı yayında... Kadriye Hanım, annesi yayına çıkmadan 4 gün önce de 1 ay önce de annesi ile hep konuştuğunu, aradığını, zorla tutulmadığını, sevdiği için yanında durduğunu söyledi. Paslı çiftinin ölü olarak bulunduğu yerde olay yeri canlandırması yapıldı. Serkan Bey Cahit Bey'in motosikleti ile karşılaştığını, arazide bir motosiklet düştüğünde her şeyin kırılması gerektiğini ama asla öyle olmadığını, camının vs. bile sağlam durduğunu, çiftin kıyafetlerinin de düzgün durduğunu söyledi. Serkan Bey ile muhabir iki canlandırma yaptı. İlkinde motosiklet seyir halinde değilken düşüş gerçekleştirildi ve öndeki kişi sola düşerken arkadaki kişi motosikletin önüne düştüğü, motosikletin de olduğu yere düştüğü görüldü.