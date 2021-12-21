Mülkiye Kazan'ın cansız bedeni bulundu... 3 çocuk annesi Seher Yüksel nerede? Meliha Özsu'nun katili kim? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 21 Aralık 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 21 ARALIK 2021 SALI | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın 21 Aralık 2021 tarihli programını canlı izlemek isteyenler;

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 21 ARALIK 2021 SALI | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 20 ARALIK 2021?

15 yaşındaki lise öğrencisi bulundu, Müge Anlı, yayından hemen sonra Melek'i kaçıran 19 yaşındaki çocuğun Melek'i bıraktığını, kızın İzmir'de bulunduğunu, çocuk şubeye yerleştirildiğini, kızın şikayetçi olmadığını fakat Melek'in ailesinin "Bizim kızımız korktuğu için şikayetçi olamadı" dediğini, çocuğun başka kızları da kaçırdığını, kızların da korkudan şikayetçi olamadığını söylediklerini aktardı. ailesine dönmek istemedi, devlet korumasına alındı. Çeyiz hazırlığı için evden çıktı, kayboldu. Mülkiye Kazan'dan 34 gündür haber yok. Mehmet Bey, kızının "baba, ablama telefon geldi, dışarı çıktı" dediğini, kızını nişanlısının aradığını evden çıktığını anlatırken Seher de ablasına nereye gidiyorsun deyince "Mustafa ile yüzük bozdurmaya gideceğiz" dediğini aktardı. Mehmet Bey, Mustafa'yı aradıklarını, "Mülkiye'nin başına bir şey gelirse benim alakam yok" dediğini söyledi. Kayıp Mülkiye'nin nişanlısı canlı yayında...Müge Anlı, Mustafa'nın nişanlısının kaçmış olduğunu, bu durumunun ne olduğunu sorunca Mustafa, sabahtan akşama kadar aradıklarını, ilk aramaya gittiklerinde dayı tarafının kendilerini evden kovduğunu iddia etti. Seher Yüksel'den 18 aydır haber yok. Halil Bey, Seher Hanım'ın başkasına kaçtığını, ona dava açtığını, mahkemelere katılmadığını, en son 2 çocuğunu kendisine verdiğini, Faruk Bey'i araştırdığını, iyi birisi olmadığını öğrendiğini, madde kullanan birisi olduğunu söyledi. Halil Bey, Gülhan Bey'in "Seher bulundu. Bir buçuk saat sonra Seher'i göndereceğim, yarın da Mersin'e göndereceğim" dediğini, kendisinin de hemen kayınvalidesini aradığını, gözünüz aydın bulunmuş dediğini aktardı. Seher, ayakkabının kardeşine ait olduğunu açıkladı.