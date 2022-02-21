ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 21 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

Leyla Temiz nerede? 30 yaşındaki Ayhan Gülep nerede? Safiye Çallı programdan mutlu ayrılacak mı? ATV Müge Anlı canlı izle bugün 111 Şubat 2022 başlığına haberimizde yer verdik. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle Youtube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 21 ŞUBAT 2022

Müge Anlı'nın bugünkü (21 Şubat 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 18 ŞUBAT 2022

Üniversiteli Anisa Ali Omar nerede? Bindiği taksiye telefonunu bıraktı. Somalili Anisa'dan 6 gündür haber yok. 40 yaşındaki Leyla Temiz'e ulaşılamıyor. İkinci evliliğini noktaladı, sokaklarda kaldı. 3 yıldır haber alınamayan üç çocuk annesi Leyla Temiz nerede? 6 gündür kayıp olan somalili Anisa bulundu, hastanede tedavi altında... 30 yaşındaki Ayhan Gülep nerede? 4 yıldır kayıp olan genç adamın babası canlı yayında... Çıkarsız sevdi, karşılık göremedi. Safiye Çallı'nın İsveçli sevgilisi canlı yayında...