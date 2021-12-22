Mülkiye Kazan'ın nişanlısı gözaltına alındı, ifadesini verdi... Meliha Özsu cinayetinde, baba Yunus Özsu'nun sakladığı ne? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 22 Aralık 2021 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

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Mülkiye Kazan'dan 36 gündür haber yok. Nişanlısı gözaltına alındı. Mustafa'nın babası, oğlunun yolda ifade için alındığını, her zaman burada olduklarını, ne biliyorsa onu söyleyeceklerini dile getirdi. Mustafa emniyetteki işlemlerin ardından Kızıltepe karakoluna götürüldü. Mustafa'nın amcası da yeğeninin o gün kendi yanında olduğunu, su tesisatı yaptıklarını iddia etti. Nişanlısının İstanbul'daki sevgilisi konuştu. Hanımefendi, 4 sene önce sosyal medyada tanıştıklarını, çok görüşemediklerini, yan yana 1-2 kere görüştüklerini, Mustafa'nın telefonuna da çok baktığını, hiçbir şey görmediğini, aldatma vs. de anlamadığını söyledi. Hanımefendi, 1 ay önce isteme konusunun açıldığını, gecesinde "Annem bizi zorla nişanlandırdı, ben zaten seni seviyorum. Ben o kıza hep sana kardeşim gibi bakıyorum diyorum, kızın da "Ben de başkasına kaçacağım, bana yardımcı ol, pasaport alacağım" dediğini, kızın galiba Mustafa'yı istediğini ama Mustafa'nın istemediğini söyledi. Arkadaş kurbanı mı, aile içi cinayet mi? Yasin Bey'in annesinin bakıcısı konuştu. Hanımefendi, Yasin Bey'in madde satanlarla alakalı sıkıntısı olduğunu, kızının üzerinden menfaat sağladığını, kızının hep bayıldığını, kızın babaannesinin de "Hep karanlıkta Yasin'in arkadaşları geliyor" dediğini anlattı. Odunluktaki kazının sebebi ne? Şeyho, orayı kazmaya gittiğini, kimin kendisine git orayı kaz dediğini hatırlamadığını, gidip kazdığını bulamadığını söyledi. Şeyho, Yasin Bey'in karakola ve adliyeye giderken "2 kişi öldürdü de" dediğini, hatta "Bunu söylemezsen seni öldürürüm" dediğini söyledi.