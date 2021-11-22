Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedine ulaşıldı. Detayların masaya yatırılması beklenen programı canlı olarak izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün ATV Müge Anlı canlı izle bugün 22 Kasım 2021 Pazartesi| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 22 KASIM 2021 CUMARTESİ | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (22 Kasım 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 22 KASIM 2021?

Türkiye'nin her yerindeki izleyicilere, Pazartesi günü 500 tekerlikli sandalye gönderiyor. Tüyler ürperten cinayet aydınlatıldı, beyaz araçlı katil zanlısı yakalandı. Neslihan Kaya cinayeti 3 günde çözüldü. Cinayeti itiraf eden katil zanlısının tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, gönderilirken de pişmanım dediği görüldü. Katil zanlısının beyaz aracı ile ve haki renkli montu ile çekilmiş sosyal medya görüntüleri olduğu söylendi. Yaklaşık 150 güvenlik kamerası izlendi ve Gaziantep cinayet büro amirliği katil zanlısını belirledi ve yakaladı. Mahkeme kasten öldürme suçu ile Tevfik Darıcıoğlu tutuklandı. Hüseyin-Mehmet Şen kardeşler cinayeti. Tek görgü tanığı bakıcı canlı yayında... Emel Hanım, hiçbir şey duymadığını, Fatma Hanım ile beraber dışarıda yattıklarını, erkeklerin içeride yattığını, Fatma Hanım'ın geceleri uyumadığını, ben seni uyandırırım dediğini, Emel dediği an kalktığını, gündüz kendisinin çok çalıştığını, akşam erken yattığını söyledi. Emel Hanım o iki kişiyi öyle görünce çok kötü olduğunu, hemen kendisini cama attığını, gelin yardım edin diye bağırdığını söyledi.

Bir çocuk ölü olarak bulundu. Cesedi bulunan küçük çocuğun Müslüme olduğu tespit edildi.

15 yaşındaki liseli bulundu