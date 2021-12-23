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  3. ATV Müge Anlı canlı izle bugün 23 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 23 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Seher Yüksel ve Mehmet Demir nerede? Detayların daha ayrıntılı ekrana gelmesi beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 23 Aralık 2021 Perşembe gününde ekranlara geliyor. Bu kapsamda programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 23 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube linki haberimizde...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 23 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Seher Yüksel ve Mehmet Demir nerede? Metruk evi kim, neden yaktı? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 23 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 23 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (23 Aralık 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 23 ARALIK 2021

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 23 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 23 ARALIK 2021

Kış gününde terlikleriyle gitti, 21 yaşındaki genç kızdan 4 gündür haber yok. Leyla'nın ablası kardeşinin o gün komşuya diye evden çıktığını, sonra da dışarıya çıkmış olduğunu, üzerinde beyaz çizgili hırka, ayağında terlik olduğunu, montu vs. olmadığını, başına bir şey gelmediyse eve gelmesi gerektiğini zira bunun birkaç kere daha olduğunu, kardeşinin adını vs. söyleyebildiğini anlattı. Ev arkadaşıyla sorun yaşadı. Özlem Saliha Türkmenli 41 gündür kayıp. Şapkalı üç arkadaşıyla mı gitti? Özlem'in annesi Songül Hanım eşi ile tartıştığı için kadın sığınma evinde bir süre kaldığını, sonra kızı ile beraber eve çıktıklarını, bir de Sevda isminde kadın sığınma evindeki arkadaşının da kendileri ile yaşadığını, kızının Sevda Hanım ile gezmeye başladığını, kızının Özcan isimli biri ile tanıştığını, kızının sonra Melis isimli biri ile yaşadığını söyledi. Turan Çelik'in 33 yıllık evlat hasreti. Aradığı oğlu Ozan canlı yayında... Ozan babası ile muhatap olmak istemediğini, 30 yıldır kayıplara karışmış adamı ne yapacağını, bir insanın evladını arayıp bulacağını, babasını çok aradığını bulamadığını, annesinin de hep "Bulmak istiyorsan git babanı bul" dediğini, annesinin babasından alkolden yalandan ayrıldığını, öyle anlattığını söyledi. 26 yaşındaki Seher Yüksel nerede?

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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