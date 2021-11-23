Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedine ulaşıldı. Olaya ilişkin küçük kızın dedese gözaltına alındı. Detayların masaya yatırılması beklenen programı canlı olarak izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 23 Kasım 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 23 KASIM 2021 SALI | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (23 Kasım 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 22 KASIM 2021?

Yörük kızı Müslüme'nin acı sonu. 2,5 yaşındaki Müslüme nasıl öldü? Dik yamaçları ve kayaları nasıl tırmandı? Ayşe Hanım, bu alanın Müslüme'nin babası Mehmet Yağal'a ait olduğunu, o yoldan çadırlar arasına gidilip gelindiğini, köylülerin sürekli kullanmadığını, köyden uzak bir yol olduğunu, ormana ait yol olduğunu dile getirdi. Küçük Müslüme'nin ölümündeki sorular... 8 aile bireyi 4 gündür gözaltında. Müge Anlı, JASAT'ın 3 günlük arama sonrası bu çocuk normal bir şekilde kaybolsaydı bulunurdu dediğini hatırlatıp bulunan yerin zaten çocuğun orada işi olmayacağı düşünüldüğü için aranmadığını, şimdi ailenin gözaltında olduğunu dile getirdi.

Kuzeniyle husumet yaşayan Adem Ocaklı nerede? Adem Bey'in annesi, 11'de kalktığında oğlunun evde olmadığını, beklediğini, gelmeyince polise haber verdiklerini, bir şey bulunamadığı söyledi. Hanımefendi, oğlu ile kuzeni arasında alacak verecek husumeti olduğunu, kuzeninin iş kurması için oğlunun kuzenine 400.000 TL verdiğini, oğlunun parasını istediğini ama yeğeninin oğlunun karşısına 15 kişi çıkarıp bizim sana verecek paramız yok dediğini aktardı.

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