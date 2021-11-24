ATV Müge Anlı canlı izle bugün 24 Kasım 2021 Çarşamba| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

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ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 24 KASIM 2021 ÇARŞAMBA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (24 Kasım 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 23 KASIM 2021?

2,5 yaşındaki Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile serbest kaldı. Müge Anlı konuyu hatırlatarak aile fertlerinin de sorgularının dün akşam saatlerine kadar devam ettiğini, sonra aile üyelerinin savcı karşısında ifade verdiğini, 8 saat sürdüğünü, 7 kişinin serbest bırakıldığını, dede Hasan Yagal'ın ise tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı. İstanbul'da kayıplara karışan Adem Ocak'lı 20 gün sonra canlı yayında... Adem Bey stüdyoya geldi. Müge Anlı, dün herkesin Adem Bey'i aradığından söz ederken Adem Bey ilgi ve alakasından dolayı Müge Anlı'ya teşekkür ederek dün yayını gördükten sonra ailesini aradığını, zaten biri buraya çıkmışsa aradığı kişi ölmemişse Müge Anlı'nın bulmama gibi bir durumu olmayacağını vurguladı. 15 yaş küçük türkücü sevgilisine iki evinin parasını kaptırdı. Safiye Hanım, kaç kişinin kendisini aradığını, Cüneyt bizi dolandırdı dediklerini, 1 yılda kendisinin tüm malını verdiğini, evli de olmadıklarını söyledi. Bağ evindeki cinayette katil kim? Ayşe Hanım, oğlunun Celal Bey'e "Seninle başka şekilde yüzleşeceğiz" dediğini, hatta Celal Bey'in eşini de birkaç defa içmeye çağırdığını, eşinin gitmediğini dile getirdi. Celal Bey bunların kurgu olduğunu iddia edip Hüseyin Bey'i eşinden ötürü kıskanıp öldürdü durumu olmadığını, kendisinden önce de zaten Hüseyin Bey'in başka evli kadına aynı şeyi yaptığını iddia etti.