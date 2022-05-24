ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 24 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

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ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 24 MAYIS 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (24 Mayıs 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muhammet Burhan'ı büyüten ailesi canlı yayında. Taraflar stüdyoda karşı karşıya... Fatma Burhan'ın görüştüğü Yakup Türkmen konuştu. Selami cinayetin ardından telefonunu neden sıfırladı? Öldürüldüğü gece neler yaşandı? Çelişkili ifade veren Fatma, doğruyu söylemedi mi? Eşi cinayetin ardından telefonunu kırdı mı? Muhammet Burhan kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Suçladığı ailesi ve komşularıyla yüzleşiyor... Müge Anlı bir evladı daha ailesine kavuşturdu. Küçük baklavacı elinde baklavasıyla stüdyoda...