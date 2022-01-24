ATV Müge Anlı canlı izle bugün 24 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeCimbomda ortalık fena karışacak! Gazeteci Emre Kaplan'dan Taylan Antalyalı hakkında şoke eden iddia!Ataöv isminin anlamı nedir, Ataöv ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fatma Girik kimdir, nerelidir? Kaç yaşında, neden öldü? Kaç çocuğu var? | Fatma Girik biyografisiGünlük burç yorumları 24 Ocak 2022 Pazartesi | Koçlar ve Aslanlar gerginlikten uzak durun, Balıklar kuruntularınıza bir son verin!Fatma Girik öldü mü? Fatma Girik kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı ne?Son dakika! Ünlü oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti!BTCTurk çöktü mü neden açılmıyor? BtcTurk'e ne oldu?Acil Tıp Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSedat Peker'in eşi Özge Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Yılmaz Biyografisi
İstanbul-3 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. ATV Müge Anlı canlı izle bugün 24 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 24 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Şaduman Kazancı ve Şükrü bey arasındaki buzlar eriyecek mi? 2 çocuk annesi Pembe Baday nerede? Paslı çiftinin katili kim? Detaylar için programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 24 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube linki haberimizde...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 24 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Şaduman Kazancı eşiyle arasındaki sorunları halledebilecek mi? 2 çocuk annesi Pembe Baday nerede? Paslı çiftini kim öldürdü? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 24 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 24 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 24 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (24 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI CANLI İZLE  24 OCAK 2021

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 24 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 21 OCAK 2022?

Tartışmaların merkezindeki koca canlı yayında... Şaduman Hanım yıllardır eşini gözünden sakındığını, artık gözünden çıkardığını, yere düşse eşinin ambulans çağırmaktan aciz olacağını ama eşi düşse kendisinin helikopter çağıracağını eşinin bencil olduğunu söyledi. Şükrü Bey madem bu kadar kötüyse eşinin 40 sene neden durduğunu sorunca Şaduman Hanım artık bir sorumluluğunun yanında duracağını, eşi ile artık yeterli olduğunu dile getirdi. Şaduman Hanım ve Şükrü Bey sorunlarını çözebilecek mi? Şükrü Bey eşi ile yürüyüşe gittiğini, eşinin yoruldum dediğini, eşine 5 çocuğun var onlarla git gez, beni bırakın dediğini belirtti. Şaduman Hanım kızının damadının yanına gittiğini, torununa 10 TL veremeyecekse neden gittiğini sorunca Şükrü Bey eşinin her zaman tehditle kendisinden para aldığını, eşinde benden çok para olduğunu ifade etti. Şaduman Hanım'ın gelini Leyla canlı yayında... Leyla Hanım kayınvalidesine anne dediğini, onun da kendisine çok farklı şekilde hitap ettiğini, görümceleri gelince hiç saygısızlık da yapmadığını ifade etti. Hatice ve Cahit Paslı çiftinin oğlu canlı yayında. Paslı çiftini ölüme götüren olaylar zinciri... Erguş Bey, Ali Bey'in telefon açtığını, sobayı yak geliyorum dediğini, gece 3'te silahla geldiğini, hırsızlıktan dolayı takip ediyorum Cahit benim malımı çaldı dediğini, hatta kendisinin gözünle görmediğin şeye nasıl inanıyorsun dediğini anlattı. Erguş Bey, Ali Bey'in "Cahit'i yaşatmam, bunların cezası kesilmesi lazım" dediğini belirtti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT