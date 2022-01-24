Şaduman Kazancı eşiyle arasındaki sorunları halledebilecek mi? 2 çocuk annesi Pembe Baday nerede? Paslı çiftini kim öldürdü? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 24 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 24 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (24 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 21 OCAK 2022?

Tartışmaların merkezindeki koca canlı yayında... Şaduman Hanım yıllardır eşini gözünden sakındığını, artık gözünden çıkardığını, yere düşse eşinin ambulans çağırmaktan aciz olacağını ama eşi düşse kendisinin helikopter çağıracağını eşinin bencil olduğunu söyledi. Şükrü Bey madem bu kadar kötüyse eşinin 40 sene neden durduğunu sorunca Şaduman Hanım artık bir sorumluluğunun yanında duracağını, eşi ile artık yeterli olduğunu dile getirdi. Şaduman Hanım ve Şükrü Bey sorunlarını çözebilecek mi? Şükrü Bey eşi ile yürüyüşe gittiğini, eşinin yoruldum dediğini, eşine 5 çocuğun var onlarla git gez, beni bırakın dediğini belirtti. Şaduman Hanım kızının damadının yanına gittiğini, torununa 10 TL veremeyecekse neden gittiğini sorunca Şükrü Bey eşinin her zaman tehditle kendisinden para aldığını, eşinde benden çok para olduğunu ifade etti. Şaduman Hanım'ın gelini Leyla canlı yayında... Leyla Hanım kayınvalidesine anne dediğini, onun da kendisine çok farklı şekilde hitap ettiğini, görümceleri gelince hiç saygısızlık da yapmadığını ifade etti. Hatice ve Cahit Paslı çiftinin oğlu canlı yayında. Paslı çiftini ölüme götüren olaylar zinciri... Erguş Bey, Ali Bey'in telefon açtığını, sobayı yak geliyorum dediğini, gece 3'te silahla geldiğini, hırsızlıktan dolayı takip ediyorum Cahit benim malımı çaldı dediğini, hatta kendisinin gözünle görmediğin şeye nasıl inanıyorsun dediğini anlattı. Erguş Bey, Ali Bey'in "Cahit'i yaşatmam, bunların cezası kesilmesi lazım" dediğini belirtti.