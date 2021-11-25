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ATV Müge Anlı canlı izle bugün 25 Kasım 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Güldane Biçer cinayetinde ''iyi hal'' indirimi... Detayların daha ayrıntılı ekrana gelmesi beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 25 Kasım 2021 Perşembe gününde ekranlara geliyor. Bu kapsamda programı tekrar izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 25 Kasım 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube linki haberimizde...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 25 Kasım 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı canlı olarak izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 25 Kasım 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 25 Kasım 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 25 KASIM 2021 ÇARŞAMBA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (25 Kasım 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 25 KASIM 2021 

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 25 Kasım 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 24 KASIM 2021?

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun. Müge Anlı'dan yeni bir rekor. Bir günde 500 akülü ve tekerlekli sandalye dağıtıldı. Güldane Biçer cinayetinde ''iyi hal'' indirimi... Müge Anlı, Osman Bey'in 11 yıl bu cesedi sakladığına dikkat çekerken Şevki Sözen de 11 yıl eşini öldürüp saklayıp, oğluna da "Annen bizi bıraktı gitti" diyen bir kişinin sözlerini ciddiye alamayacağını vurguladı. Rahmi Özkan, ağırlaştırılmış ile müebbet hapis arasında 6 ile 10 yıl arasında fark olduğunu dile getirdi. Türkücü sevgili canlı yayında...

Cüneyt Bey, Safiye Hanım'ın dün akşam kendisini aradığını, Cüneyt çok pişmanım ne olur gel beni al dediğini iddia etti. Cüneyt Bey, Safiye Hanım'ı tek bir sebeple bıraktığını, iki evlilik yaptığını, o evliliklerinde kimsenin kendisine bunu yapmadığını, Safiye Hanım'ın da yapamayacağını, Safiye Hanım'ın gündüzleri adamlarla mesajlaştığını, akşamları sildiğini söyledi. Müge Anlı bir beyefendinin aradığını, benim yurtdışındaki arkadaşımın karısını kandırdı, arkadaşıma şantaj uyguladı, arkadaşım boşanmak zorunda kaldı dediğini aktardı. Kemal Bey, oğlu araba aldıktan sonra adını değiştirdiğini, hiç Kaya ismini duymadığını, ama televizyona çıktıkları için oğlunu mezara kadar affetmeyeceğini söyledi.

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