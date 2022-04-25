ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 25 Nisan 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

Nihat Hatipoğlu'nun, canlı yayında "Aşk illetine yakalanmış genç ne yapmalı?" sorusuna verdiği teselli gündem oldu!

Ekrem İmamoğlu dağıtılan sütle, Çamlıca Kulesi'ni yarıştırmaya kalktı! Reklam ekibinin "Bu kadar da olmaz" dedirten anlamsız yarışı alay konusu oldu!