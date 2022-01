Hatice Çakır, hem hayallerinden, hem de parasından oldu. Tüm birikimini kendisini kandıran emlakçı sevgilisi Nihat Büyüksu'ya kaptırdı. Peki birikimini geri alması mümkün mü? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 26 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 25 OCAK 2022?

5 aydır kayıptı canlı yayında bulundu! Selma Hanım sağ salim olduğunu, çok mutlu olduğunu, eşi ile Samsun'dayken kendisine anneniz vefat etti denildiğini, korkudan gidemediğini anlattı. Selma Hanım, eşinin eve bakmadığını, kendi anne babasının sayesinde geçindiklerini, eşinin bir kadınla kendisini aldattığını, kadının üçüncü çocuğunun da eşinden olduğunu iddia etti. Selma Kocabaş annesi ve kardeşiyle canlı yayında kavuştu! Hülya Hanım, Ahmet Avcı'nın bulduğu adamdan adam olmayacağını, ablasına seni boşayacağım dediğini ablasının istemediğini belirtti. Selma Hanım rahatlığın olduğunu, rahatlık sayesinde insanın yeniden doğmuşa döndüğünü ifade edip şu an beraber olduğu kişi ile 1 buçuk 2 sene önce tanıştığını, 3 ay konuşamadıklarını, sonra yeniden konuşmaya başladıklarını, çok rahat mutlu olduğunu, sevgilisinin emekli ve güvenlikte çalıştığını söyledi. 60 yaşındaki Hatice Çakır'ın dolandırıcılık iddiası... Hatice Çakır, 2016 yılında biraz birikmiş parası ile yatırım amaçlı ev almaya karar verdiğini, Nihat adında emlakçı ile tanıştığını, sözleşme vs. yapılmadığını, içine kurt düştüğünü, 200.000 TL'ye aldığını, emlakçıya gittiğinde o evin satıldığın söylediğini, başka bahçe katı ev vereyim sana dediğini ama notere falan götürmediğini söyledi. Hatice Hanım, emlakçının kendisine yakınlık gösterdiğini, parayı kurtarayım derken tanıştığı kişiler tarafından da dolandırıldığını söyledi. İddiaların odağındaki sevgili canlı yayında... Nihat Bey mahkemede çok senetleri olduğunu, hala almak için uğraştıklarını, zaten Hatice Hanım'ın sadece 2 ay ödeme yapabildiğini, her şeyin mahkemede sunulduğunu, Hatice Hanım'a git senedi al dediğini, almadığını, olayların farklı boyuta gittiğini belirtti.