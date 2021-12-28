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ATV Müge Anlı canlı izle bugün 28 Aralık 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Mülkiye Kazan'ın kaybında sıcak gelişme... Gözaltındaki nişanlısı tutuklandı... Emekli Albay Mustafa Kaya nerede? Detayların daha ayrıntılı ekrana gelmesi beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 28 Aralık 2021 Salı gününde ekranlara geldi. Bu kapsamda programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 28 Aralık 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube linki haberimizde...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 28 Aralık 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Seyhan Kaya, 70 yaşındaki emekli Albay kocası Mustafa Kaya'yı arıyor. Kuşkuları görümcesini hedef aldı. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 28 Aralık 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 27 Aralık 2021 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 28 ARALIK 2021 SALI | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın 28 Aralık 2021 tarihli programını izlemek isteyenler;

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ATV Müge Anlı canlı izle bugün 27 Aralık 2021 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 27 ARALIK 2021

 

Düğün hazırlığı yaparken kaybolmuştu, gözaltındaki nişanlı tutuklandı. Müge Anlı Mülkiye'nin 16 Kasım tarihinde kaybolduğunu, bir kadın cenazesi bulunduğunu hatırlatarak Mustafa'nın sorgunun dördüncü günü adliyeye gönderildiğini, savcı karşısında da hiçbir suçu kabul etmediğini, ancak kasten öldürme suçundan kapalı cezaevine gönderildiğini açıkladı. İslam Kadir, sevgilisinin yaşadığı Malatya'da bulundu. İslam'ın en son Malatya'dan sosyal medyaya giriş yaptığı hatırlatılırken Malatya'da yaşayan Pınar Bozkurt ekibi aradı ve İslam'ı Malatya'da büfede gördüğünü söyledi. İslam telefonu aldı ve kendisini tanıdıklarını, herkesin sen televizyondaydın dediğini, tehdit olayları yüzünden arayamadığını, bugün zaten terminale gideceğini dile getirdi. 70 yaşındaki emekli albay nerede? Seyhan Hanım, görümcesinin hırsız dolandırıcı olduğunu, Hüsniye Hanım'ın Almanya'da Sivaslı bir iş adamını 50 bin Euro dolandırdığını, tüm mallarında haciz olduğunu, kadının yalan dolan konuştuğunu, babasından kalan eve bile Hüsniye Hanım'ın el koydurduğunu, inşaatçıyla bile anlaştıklarını, kendisinin betonunu kendi bahçesine döktürdüğünü söyledi. Yurdagül Demirtürk'ün kızı konuştu. Annesinin dedesinin maaşını almak için resmi nikah yapmadığından söz eden Nisa, Ulaş Bey ile babasının da kavga ettiğini, annesinin sevgilisinin yanında olduğunu belirtip annesinin gözyaşlarına inanmadığını, o evi yedirmeyeceğini belirtti.

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