Ailesi diploma bekliyordu, o evlilik cüzdanıyla geldi... Fahriye Büyükelçi ailesiyle stüdyoda buluştu. Hatice Çakır, emlakçı sevgilisinden paralarını geri alabilecek mi? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 28 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 28 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (28 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 27 OCAK 2022?

Fahriye Büyükçiçek aylar sonra ailesinin karşısında... Fahriye, eşi ile okula gittiğinden beri tanıştığını, ne zaman tanıştığını hatırlamadığını, son 1 aydır unutkanlık başladığını, hızlı geliştiğini, eşinin sicilini görünce korkmadığını, çoğunun insan dövmek olduğunu dile getirdi. Fahriye, eşinin içki içmeyi bıraktığını, namaza başladığını, eşinin eski eşlerini de neden bıraktığını bildiğini, dün bağlanan kişinin de eşinin eski eşinin ablası olduğunu, kardeşinin dayak yemek için ne yapmış olduğunu da söylemesini istedi. Fahriye Büyükçiçek kandırıldı mı? Fahriye, kendisine 3 harflilerin musallat olduğunu, küçüklükten beri olduğunu yeni fark ettiğini, hocaya gittiklerini, hocanın muska verdiğini, işe yaradığını, 2 gündür rahatladığını dile getirdi. Fahriye, hoca olarak bir kadına gittiğini, yani kendisinde de Hazım Bey'de de 3 harfli olduğundan bir araya gelince çatıştıklarını, evlenince kurtulduğunu, eskisi kadar gelmediklerini, anlatınca arada geldiklerini iddia etti. İsmini vermek istemeyen bir izleyici yayına bağlandı! Telefondaki hanımefendi, Hazım Bey'in kafelerde gezip küçük kızları kandırdığını, daha geçenlerde bir kıza asıldığını, kız yüz vermediği için Fahriye'ye gittiğini, Fahriye'nin kesinlikle tehdit altında olduğunu, kızın çok korktuğunu iddia etti. Barış Osma'nın 24 Ocak'ta Kadıköy'de görüldüğü öğrenildi. Müge Anlı, Barış'a gece 1'de Kadıköy Rıhtımda ulaşıldığını, zabıtanın gelin sizi kış kampına götürelim dediğini, Barış'ın yanındaki iki kişinin kabul ettiğini ama Barış'ın kabul etmediğini, polislere saldırdığını, 2 saat sonra zabıtaların tekrar gidip baktığını, Barış'ın yine gitmediğini dile getirdi.