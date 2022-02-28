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ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 28 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

Osman Küçük'ün katili kim? Tuğçe Semiz ve Emine Çöp neden öldürüldü? ATV ekranların hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını 25 Şubat 2022 Cuma günü ekrana gelen bölümünü izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 28 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube haberimizde...

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 28 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

Osman Küçük'ün alnına küfür yazan evlat canlı yayına katıldı. Osman Küçük'ün katili kim? Tuğça Semiz ve Emine Çöp'ü kim, neden öldürdü? ATV Müge Anlı canlı izle bugün 28 Şubat 2022 başlığına haberimizde yer verdik. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle Youtube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 28 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 28 ŞUBAT 2022 

Müge Anlı'nın bugünkü (28 Şubat 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

ATV MÜGE ANLI CANLI  İZLE  YOUTUBE

ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 28 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 24 ŞUBAT 2022

Emine Çöp'e para verdiği iddia edilen Nedim Bey konuştu. Emine Çöp'e neden para veriyordu? Ölüm haberini nasıl aldı? İnşaatçı Nedim canlı yayında... Emine Çöp, Ramazan için Nedim'den para istedi mi? Cinayet gecesi ne konuştular? Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ü kim, neden öldürdü? Nedim neden yardım etti? "Evin camları değiştiği dönemde ben Emine'yi tanımazdım, Talat Ağabey ile konuştum." Nedim'den yeni iddia… "Selami isimli arkadaşım, Emine senin paranı gezip tozarak yiyor, dedi" Öldürülen Tuğçe'nin babası canlı yayında... Nedim tanımadığı insanlara neden yardım etti? Çifte cinayette kurşunların hedefi olan Tuğçe'nin babası Müge Anlı canlı yayınında Nedim'den şüphelendiğini söyledi. Muhtarın eşi ve ailesi için tutuklama kararı...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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