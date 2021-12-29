26 yaşındaki Seher Yüksel nerede? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 29 Aralık 2021 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

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Albay emeklisi eşini 2,5 yıldır görmüyor. Ekipten muhabir, Mustafa Bey'in açıkça "Görüşmek istemiyorum" dediğini, yanında olan Sibel Hanım'ın yanından ayrılmak istemediğini, onun yanından ayrılacağı için ürktüğünü, "Ailem bana çok sözlü şiddet uyguladı" dediğini aktardı. Ekipten muhabir, Mustafa Bey'in şu an işitme cihazı kullandığını söylerken Şevki Sözen, işitme kaybından dolayı konuşmada sıkıntı olmayacağını vurguladı. Mustafa Kaya'nın komşusu canlı yayında... Gülmay Hanım, kendisini Seyhan Hanım'ın aradığını, "Eşim uzaklaştırma verdi, bana şahitlik yapar mısın" dediğini, kendisinin kabul etmediğini ama gidip Mustafa Bey ile konuştuğunu, Mustafa abi yapma dediğini, kızın da orada olduğunu, babasına çok kötü davrandığını, ağlamasına inanmadığını dile getirdi. 25 yıllık eşinden çarpıcı iddialar... Komşu Yaşar Ergün konuştu, Mustafa Bey'e eşinin baktığını, köy ürünlerini gelip aldıklarını, sahilde yürüyüş yaptıklarını, kötü söz duymadığını söylerken Durmuş Bey de aşkım tatlım diye birbirlerine hitap ettiklerini, aralarında hiç sıkıntı olmadığını, bir ara jandarma vs. gördüğünü bir tartışma olduğunu ama ne olduğunu bilmediğini, Mustafa Bey'in felç sıkıntısı olduğunu dile getirdi. Sibel Hanım babasının televizyonu izlediğini, şu anda cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, dolandırıcılıkla iddia edilen kişilerin devlet memuru olduğunu söyledi. Seher Yüksel ve Mehmet Demir nerede? Eniştenin kuşkulu arkadaşlıkları. Müge Anlı, Yücel Bey'in canlı yayından vazgeçtiğini söylerken Seyfettin Bey, Gülhan Bey'in her şeyi bildiğini, konuşmadığını, bir gün buranın biteceğini, arka tarafın başlayacağını, kendisinin bir numaraları düşmanının Gülhan Bey olduğunu, işin içinde olduğunu konuşmasını söyledi.