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ATV Müge Anlı canlı izle bugün 29 Kasım 2021 Pazartesi| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Cüneyt Demiral vicdana gelecek mi? Liseli İsmihan Ceylan nerede? Detayların daha ayrıntılı ekrana gelmesi beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 29 Kasım 2021 Pazartesi gününde ekranlara geliyor. Bu kapsamda programı tekrar izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 29 Kasım 2021 Pazartesi| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube linki haberimizde...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 29 Kasım 2021 Pazartesi| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Safiye Çallı, Cüneyt Demiral'a evini verdi fakat, öz oğlunun eğitim parasını ödemedi mi? Liseli İsmihan Ceylan nerede kalıyor? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 29 Kasım 2021 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 29 Kasım 2021 Pazartesi| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 29 KASIM 2021 PAZARTESİ | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (29 Kasım 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 29 KASIM 2021 

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 26 KASIM 2021?

 

15 yaşındaki İsmihan Ceylan bir aydır kayıp. Müge Anlı İsmihan'ın 32 gündür haber alınamadığını, İlyas Yaman tarafından ailenin kaçırıldığını düşündüğünü, biz çocuğumuzu okutacaktık dediğini aktardı. İsmihan'ın annesi Bilgay Hanım, İlyas'ın ailesinin ulaşmadığını, hiç haber olmadığını, kızının evlendirilmeye çalışıldığını ama kızının daha 15 yaşındaki olduğunu söyledi. Bir çocuk annesi Ekin Gökçe öldürüldü. Ekin'in annesi Nermin Hanım, kızının 17 yaşında evlendiğini, 19 yaşında anne olduğunu, kızının da 15 yaşında istendiğini, vermediğini, kızının liseyi bitirmediğini, kızının eşi Selçuk Bey'in kızından vazgeçmediğini söyledi. Nermin Hanım, damadının da 2019 yılında öldürüldüğünü belirterek damadını öldüren kişilerin kızını öldürdüğünü düşündüğünü ifade etti. Türkücü sevgili paraları geri verecek mi? Cüneyt Bey, Safiye Hanım kendisine araba al dediğini, o sebeple aldığını, Sülün Osman gibi olduğunu, çok ağrına gittiğini, kimseyi dolandırmadığını belirtti. Müge Anlı, Cüneyt Bey'e senin Safiye ile ne işin var deyince Cüneyt Bey, Safiye Hanım'ın kendisinin alkollü halinden faydalandığını iddia etti. Sevgilisine evini verdi, oğlunun eğitim parasını ödemedi mi?

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