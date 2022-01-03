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  3. ATV Müge Anlı canlı izle bugün 3 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 3 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

2 buçuk yıllık hasret sona erdi. Emekli Albay Mustafa Kaya ve kızı canlı yayında buluştu... Aşkı için 200 bin lirasından olan Songül Kaçak dolandırıldığı için Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Detaylar için programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 3 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube linki haberimizde...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 3 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Emekli Albay Mustafa Kaya, kendisini arayan karısı ve kızını istemediğini söylese de, kızıyla bir araya gelince göz yaşlarına hakim olamadı... Songül Kaçak, dolandırıldığı sevgilisini bulacak mı? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 3 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 3 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 3 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (3 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 3 OCAK 2021

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 3 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 31 ARALIK 2021?

İstanbul Kâğıthane'de yaşayan 40 yaşındaki Ramazan Yılmaz, sevgi izi sayesinde programa gelmeden bulundu ve ailesi teşekkür etti. 11 yaşındaki Burak, Gaziosmanpaşa'da sevgi izi sayesinde bulundu ve ailesine teslim edildi. 25 yaşındaki genç ve Sevda Çalışkan aileleriyle buluştu. Cemil Bey ve Nedim Bey, Hüseyin'e kavuşmak için yola koyulduktan sonra sokakta kalan vatandaşlar için İBB'nin oluşturduğu yere gitti ve Hüseyin'e kavuştu. Sevda Hanım ise, orada telefonunun kapatıldığını, o sebeple kardeşlerini arayamadığını, evinde eşinden arada şiddet gördüğünü, neden tartıştıklarını unuttuğunu söyledi. 2,5 yıllık hasret son buldu. Baba - kız canlı yayında buluştu. Mustafa Bey, karısı ve kızına geri döneceğini söyledi. Yıllar sonra karşılaştığı çocukluk arkadaşına aşık oldu. Songül Kaçak'ın dolandırıcılık iddiası. Aşkı uğruna 200 bin lira dolandırıldığını iddia eden kadın canlı yayında.

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