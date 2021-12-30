31 Aralık 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu Cuma neler var? 31 Aralık 2021 BİM fırsat ürünleriYılbaşında emekliye ikramiye var mı 2022? Ne kadar? Emekliye ikramiye ödenecek mi?Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır, O Ses Türkiye yılbaşı programına cesur kıyafetiyle damga vurdu! Kasığına kadar olan derin yırtmacıyla yürek hoplattı!2022 İstanbul Teknik Üni. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105590122Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne demek 2021? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı, metni| En çok sorulan 10 soruOmicron vakalarında ciddi oranda görülüyor! El ve ayaklara dikkat!Turkovac randevusu nasıl alınır? Turkovac aşısı randevu alma ekranıYılbaşı hediye fikirleri bayan, erkek, sevgiliye, arkadaşa 2022 | Yılbaşı hediye önerileri nedir?1 Ocak tatil mi 2022 ? Hangi gün? Ne zaman? 31 Aralık Cuma kamu kurumları tatil mi?1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil mi?O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? 2022 O Ses Türkiye yılbaşında hangi ünlüler var?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. ATV Müge Anlı canlı izle bugün 30 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 30 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Seher Yüksel ve Mehmet Demir nerede? Metruk ev, ortak arkadaşlar... Detayların daha ayrıntılı ekrana gelmesi beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 30 Aralık 2021 Perşembe gününde ekranlara geldi. Bu kapsamda programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canı izle bugün 30 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube linki haberimizde...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 30 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

 Seher Yüksel ve Mehmet Demir'in kayıp ihbarlarına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 30 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 30 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 30 ARALIK 2021 PERŞEMBE| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (30 Aralık 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI FULL İZLE 30 ARALIK 2021

MÜGE ANLI FULL İZLE

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 30 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 29 ARALIK 2021?

Tanıktan tüyler ürperten iddialar. Beyefendi, Faruk Bey'in Seher Hanım ve Mehmet Bey'i düşürenler için ödül vaat ettiğini, Ulaş Bey'in anlatmadıklarını elemanının kendisine gelip anladığını, Ulaş Bey'in saf olduğunu, o maddeyi içtikten sonra yapamayacağı şey olmadığını dile getirdi. Beyefendi, Yücel Bey'in yalan söylediğini, yasaklı madde karşılığında Seher Hanım ve Mehmet Bey'i birilerine verdiğini, kurban ettiğini, Seher Hanım'a işkence edildikten sonra yakıldığı, Mehmet Bey'in villada bir varilin içinde yakıldığını, sadece kemiklerin kaldığını, inkar edilirse kimle konuştuğunu açıklayacağını söyledi. Asıf Keleş konuştu. Asıf Bey, Mehmet Bey ile de Faruk Bey ile de arkadaş olduğunu, Mehmet Bey'in ıvır zıvır işler yaptığını, son zamanlarda hep Faruk Bey ile kaldığını, en son kendisini yanına çağırdığını, gittiğinde ikisinin yasaklı madde kullandığını, birisinin aradığını, "Geliyorum başkan" deyip kalktığını, yarın görüşürüz dediğini, aradığında kapalı olduğunu söyledi. Asıf Bey, Faruk Bey'in ben Mehmet'e kefil oldum dediğini, sonradan yine sorunca o olaylar geçti deyip geçiştirdiğini anlattı. Mustafa Kaya'nın eşinden çarpıcı iddialar. Seyhan Hanım kendisine iftira atıldığını, görümcesinin hep bu hale getirdiğini, eşinin de hakkının çocukları ile yatmak olduğunu söyledi. Irmak Hanım, babasının annesini sevdiğini dile getirirken Seyhan Hanım da eşinin kendisini terk etmek istese gidip boşanalım dediğini ama aksine eşinin aradığı zaman boşanma davası açtığı için ağladığını iddia etti. Gelin ve görümceden karşılıklı iddialar... Hüsniye Hanım, muhabirin de gelip kendisinin durumunu gördüğünü, zaten muhabirin bu kişilerin nerede olduğunu söylediğini, kendisinin bilmediğini, bunların amacının para olduğunu söyleyip kardeşine seni uyutuyorlar dediğini, Seyhan Hanım'ın da bunu bildiğini iddia etti.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT