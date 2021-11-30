Yadigar Kepçe, ile birliktelik yaşayan 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz nerede? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 30 Kasım 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 30 KASIM 2021 SALI| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (30 Kasım 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 29 KASIM 2021?

4 çocuk annesi Yeliz Kibiz'e ne oldu? Yadigar Bey, eve gittiğinde Yeliz Hanım'ın olmadığını gördüğünü, evden 3 bilezik, bir küpe, yüzük vs. olduğunu, onları da götürdüğünü fark ettiğini, ama altınların umurunda olmadığını, canının sağ olduğunu bilmek istediğini, bir kere de Cuma günü evden kaçtığını anladığında Silivri'de bulduğunu söyledi. Yadigar Bey, Yeliz Hanım'a bir şey yapmadığını, Yeliz Hanım'ın psikolojik sıkıntıları olduğunu, duvarlarla konuştuğunu, doktora da götürdüğünü ama ilaç kullanmadığını, aynı zamanda Yeliz Hanım'ın kanser hastası olduğunu dile getirdi. Yeliz Hanım'ı gören kişi canlı yayında...

Burcu Hanım, 2 senedir Silivri'de oturduğunu, Yeliz Hanım'ın her gün Silivri sahildeki kafelerde dilendiğini, bu kadının dikkatini çektiğini zira elinde hep tütün mamulü olduğunu, en son 10 gün önce Silivri sahilde gördüğünü söyledi. Sevgilisini aramaya geldi, suç makinesi çıktı. Müge Anlı, Yadigar Bey'in İstanbul'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık, 2019 Küçükçekmece'de suç uydurma, 2019 Pendik dolandırıcılık, 2019 Sultanbeyli dolandırıcılık olduğunu okudu. Yadigar Bey, Silivri'de kavga ettiğini, kavgadan içeri girdiğini söyledikten sonra Müge Anlı bir de cinsel taciz ve hürriyetten yoksun kılma olduğunu vurguladı. Yadigar Bey öyle bir suçu olmadığını savundu. Sevda Kılıç'a 11 gündür ulaşılamıyor... Kayıp kadının evde bulunan garip mektubu...