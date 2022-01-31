Ailesi diploma bekliyordu, o evlilik cüzdanıyla geldi... Fahriye Büyükelçi kandırıldı mı? Merve Yöndem annesi ve kardeşine kavuşacak mı? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 31 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 31 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (31 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 28 OCAK 2022?

62 yaşındaki Hatun Yurduseven ve 27 yaşındaki Barış Osma bulundu! Hatun Hanım'ın görümcesinin yanına gitmiş olduğunu, Sadık Bey'in de eşinin yanına Samsun'a gittiği öğrenildi. Müge Anlı, Niksar ilçe jandarma komutanlığı yetkililerinden haber geldiğini, Barış'ın annesinin Tokat Niksarlı olduğunu, cebinde parası olmayan, kimliği olmayan kişinin nasıl şehir değiştirdiğini sorguladı. Müge Anlı, Barış'ın kendisini Malatyalı pide uzmanı olarak tanıttığını aktardı. Merve Yöndem'in anne ve kardeş özlemi... 20 yaşındaki Merve Yöndem'in annesini ve annesi evi terk ederken yanına aldığı kardeşini aradığını söyledi. Merve, Bitlis Tatvan'dan geldiğini, şu an 4 kardeş olduklarını ama 1 tanesinin kayıp olduğunu, annesinin 13 yıl önce evi terk ettiğini, babasının bir daha evlenmediğini, kendilerine babaannesinin dedesinin baktığını, annesinin o dönem yanına götürdüğü kardeşinin 4-5 yaşında olduğunu, neden gittiğini bilmediğini dile getirdi. Duygularıyla oynandı, birikimi gitti... Sultan Hanım, 48 yaşında olduğunu, anne babasına bakarken evlenemediğini, 3 kez dolandırıldığını, 2018 yılında Emir Bey ile tanıştığını, onun 27 yaşında olduğunu, kendisinin yaş farkı olduğu için kabul etmediğini, Emir Bey'in ise "Benim ailem kabul eder" deyip kendisine telefon aldırdığını, telefon alınca da ailem seni kabul etmiyor dediğini anlattı. Sultan Hanım, 2019 yılında Kurtuluş Bey ile tanıştığını, 37 yaşında olduğunu, ona da kredi çekip verdiğini, paramı ver dediğini ama vermediğini, dolandırıldığını söyledi. İddiaların odağındaki Aydoğan Ünsal canlı yayında...