ATV Müge Anlı canlı izle bugün 4 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Emine Çöp ve Tuğçe Semiz neden öldürüldü? ATV Müge Anlı canlı izle bugün 4 Mart 2022 başlığına haberimizde yer verdik. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle Youtube başlıklarına haberimizde yer verdik....

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 4 MART 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (4 Mart 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 3 MART 2022?

Müge Anlı, Türkiye'nin her yerindeki izleyicilere akülü ve tekerlikli sandalye gönderiyor... Göz doktoru, annesini 9 aydır göremiyor. Babası ve kardeşi tarafından alıkonulduğu iddiası. Kardeşleri kavgaya düşüren servet... Kayhan Bey, 91 yaşındaki annesi Keziban Selamoğlu'nu göremiyor... Ağa kızı annesi ile serveti için mi görüştürülmüyor? Babası, göz doktoru oğlunu neden şikayet etti? Kayhan Bey'in kız kardeşi canlı yayına bağlandı, iddiaların yalan olduğunu söyledi. Kayhan Selamoğlu, emekli ağır ceza hakimi babasıyla yüzleşiyor... Aileyi 200 Bin liralık kira geliri mi dağıttı? Kırmızı ışıkta kurşun yağmuruna tutuldular, saldırıda felç kalan arkadaşları canlı yayına bağlandı. Ağlatan telefonun diğer ucunda kim vardı?