Paslı çiftini kim öldürdü? Songül Kaçak, dolandırıldığı sevgilisini bulacak mı? 64 yaşındaki Mehmet Anıl nerede? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 4 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 3 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (4 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yeni yılın ilk gününde Beylikdüzü'nden kayboldu. 64 yaşındaki Mehmet Anıl 3 gündür nerede? Başında hiç çıkarmadığı türk bayraklı şapkası vardı. 72 yıldır kardeşinin kimliğini kullanıyor. Hastaneye gidemiyor, aşı olamıyor. Ne varlığını ne de yokluğunu kanıtlayabiliyor... 2,5 yıllık hasret son buldu. Emekli albay Mustafa Kaya stüdyoda... Seyhan Hanım, iddialarının doğru çıktığını, eşinin büyük kızının yanında kalırken kartlarının elinden alındığını, paraların hep çekilip harcandığını, bir de aile mahkemesine dilekçe verip Mustafa Kaya çekilme dolayısı ile deyip maaşı aldıklarını, bir de bir sürü borç olduğunu söyledi. Motosikletle seyir halindeyken vuruldular. Paslı çiftini kim öldürdü? Cahide Hanım'ın ablası Suna Hanım kardeşi ve eniştesini öldürecek bir durum olmadığını, 6 ay sonra halk arasında bir terbiyesizlikten söz edildiğini, cenazede de bile konuşulduğunu, önceden hiç duymadığını, zaten kendisinden kardeşinin 157 gram altın aldığını, alacağı olduğu için konuşmadıklarını söyledi. 42 yaşındaki Songül Kaçak'ın dolandırıcılık iddiası...