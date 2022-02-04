Gülçeren ve Enver Kıraç, Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa'nın nerede olduğunu söyleyecek mi? Medeni'nin yanında oldukları bilinen Müzeyyen Yöndem ve oğlunun başlarına ne geldi? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 4 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 4 ŞUBAT 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (4 Şubat 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 3 ŞUBAT 2022?

Bir çocuk annesi Sevil Ateş'ten 4 yıldır haber yok. Ankara'da yaşayan 2 çocuk annesi Sevil Hanım'ın 2016 yılından beri haber alınamadığı söylenirken oğlu Yağız, annesi ile en son görüntülü konuştuğunu, seni gelip alacağım ev tuttum dediğini aktarıp annesi ile babasının çok sık kavga ettiğini, bir gün babasının meyve bıçağı ile annesinin boğazına dayadığını belirtti. Komşu Halide Hanım da Sevil Hanım'ın boğazına eşinin bıçak dayadığını, çok dengesiz bir adam olduğunu, karşı komşusu ile karısının bir ilişkisi var gibi davrandığını ama öyle olmadığını, Engin Bey'in asıl Sevil Hanım'ı aldattığını iddia etti. Kayıp Sevil Ateş'in eski eşi canlı yayında... Engin Bey, Halide Hanım'ın yalan konuştuğunu, Halide Hanım'ın eşinden sürekli dayak yediğini, kendisinin eşini dövmediğini iddia etti. Anne oğul kıskançlık kurbanı mı oldu? Enver Bey, Müge Anlı'nın sorusu üzerine Müzeyyen Hanım'ın oğlunun adını bilmediğini dile getirdi. Şenay Hanım nasıl Enver Bey'in tanımadığı insanı 3 gün evde misafir ettiğini, bu işin ortakçısı olduğunu, delillerin ortadan kaldırıldığını iddia etti ve emniyetin Enver Bey'in ifadesini almasını istedi. Komşu Kadriye Hanım, Müzeyyen Hanım'ın üst kattan geldiğini, "Açlıktan susuzluktan öleceğim" dediğini, eve aldığını, yemek verdiğini, o sabah gördüğünü, "Eşim şiddet uyguluyor, beni öldürecekler" dediğini, Müzeyyen Hanım'ın annesine de bu kıza sahip çıkın dediğini dile getirdi. Yardım çağrısını hangi evin bodrum katından yaptı? Muhabir, Enver Bey'in eski oturduğu evi gösterip Enver Bey'in alt katında bodrum kat olduğunu belirtirken bodrum kata gidildi. Muhabir, buranın çarşıya yürüyerek 2-3 dakika sürdüğünü, Münevver Hanım'ın ailesinin bodrum katındayım, çarşıya yakınım dediğini hatırlattı. Enver Bey, Medeni Bey'in 2008 yılında Gülçeren Hanım'ı getirdiğini, 1 gece kendilerinde kaldığını, Medeni Bey'in "Bunun eşi ölmüş, ben buna imam nikahı yaptım" dediğini, 1 gece kaldıktan sonra Medeni Bey'in Gülçeren Hanım'ı "Bu senin kardeşin, misafirin" dediğini anlattı.