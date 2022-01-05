Paslı çiftini kim öldürdü? 84 yaşındaki Faik Koçsoy 7 gündür kayıp. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 5 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 5 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (5 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Faik Koçsoy'dan 6,5 yıldır haber yok. ''Babam ağabeyim yüzünden kayboldu'' çocuklarının birbirinden çarpıcı iddiaları... 84 yaşındaki adama ne oldu? Babası kayboldu 10 gün sonra düğün yaptı. Tepki çeken ağabey canlı yayında... Kayıp Faik Koçsoy'un komşusu konuştu. ''Babasına şiddet uygulandığını duydum'' Büyük oğlu, babasının evini neden karısının üzerine yaptı? Faik Koçsoy'un torunu canlı yayında... Düğün gününde bile dedesini aradığını iddia eden torun, halalarından davacı olacağını söyledi. 42 yaşındaki Songül Kaçak'ın dolandırıcılık iddiası. Aşık olduğu çocukluk arkadaşı stüdyoda...