ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 6 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube
ATV Müge Anlı canlı izle bugün 6 Mayıs 2022 başlığına haberimizde yer verdik. Programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle Youtube başlıklarına haberimizde yer verdik....
ATV Müge Anlı canlı izle bugün 6 Mayıs 2022 başlığına haberimizde yer verdik. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle Youtube başlıklarına haberimizde yer verdik...
ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 6 MAYIS 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE
Müge Anlı'nın bugünkü (6 Mayıs 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.
ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Türkiye'nin en büyük yardım filosu Müge Anlı ve Dostları Aşevi. Ramazan ayında 19 şehirde 308 bin 250 kişiye ikramda bulundu.
Dedesinin 60 yıllık birikimini alarak kayıplara karışmıştı, 16 yaşındaki genç kız bulundu.
Yaptığı evlilik totemleri dikkat çekmişti, 18 yaşındaki genç kız yayının ardından bulundu.
Kızı Saffet Yılmaz'ı aramak için Ankara'dan İstanbul'a geldiler... Sokakta kaldılar, eşyaları çalındı, babaları Ali Yılmaz da kayboldu...
5 yıl önce ablası ile birlikte ortadan kaybolmuştu, Pakistanlı komşuları tarafından kaçırıldıkları ortaya çıktı.