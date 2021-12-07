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ATV Müge Anlı canlı izle bugün 7 Aralık 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Karısının pideciye kaçtığını öğrenen Serkan Kıyak'ın feryadı tüm stüdyoyu hüzne boğdu. Detayların daha ayrıntılı ekrana gelmesi beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 7 Aralık 2021 Salı gününde ekranlara geliyor. Bu kapsamda programı tekrar izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 7 Aralık 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubelinki haberimizde...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 7 Aralık 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

Zehra Kıyak bulundu. Peki, neden eve dönmek istemiyor? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 7 Aralık 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 7 Aralık 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 7 ARALIK 2021 SALI| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (7 Aralık 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 7 ARALIK 2021

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 6 ARALIK 2021?

Dünya Madenciler Günü. Müge Anlı'ya anlamlı ödül... Müge Anlı, 4 Aralık cumartesi günü madenciler günü olması dolayısı ile konuşma yaptı. Zonguldak madencilerden Tolga Bey, 4 Aralık madenciler gününde her sene Müge Anlı'nın kendilerini anması dolayısı ile teşekkür edip Müge Anlı'nın kendilerini maddi manevi desteklediğini söyledi, Müge Anlı'ya hediye takdim etti. Ekranların fenomeni Müge Anlı'ya iki ödül birden... Müge Anlı, dün Altın Kelebek ödül töreni olduğunu, izleyicilerin oyu ile En İyi Kadın Sunucu ve En İyi Gündüz Kuşağı Programı ödülünü aldığını dile getirip, ekip arkadaşlarına, atv'ye teşekkür etti. Serkan Kıyak evden giden eşini arıyor. Serkan Kıyak, Uşak'ta eşi Zehra Hanım'ın 3 Aralık'ta kaçtığını, 19 aylık çocuğu olduğunu, eşini isteyip ağladı. Serkan Bey, eşinin görme engelli anneannesinin de evde olduğunu, eşinin onu da bırakıp gittiğini belirtip eşi ile eskiden çok mutlu olduklarını, eşi ile görücü usulü tanıştıklarını anlattı. Serkan Bey, eşi zorla tutuluyorsa ses vermesini, eşinin bulunması için yalvarıp ağladı. Eşi ile bir tencere, bir halı ile evlendiğini, yuva kurduğundan söz eden Serkan Bey, eşinin tehdit edildiğini, eşinin her şeye inanan bir insan olduğunu, kaçıp polise gitmesini istedi. Tarihi eser vaadiyle kandırıldı. 26 yaşındaki 3 çocuk annesi Emine Karayılan Gaziantep'ten geldiği ve akrabası tarafından dolandırıldığı bilgisi verildi. Emine Hanım, akrabasının yanına gittiğini, orada kuzeninin ve akrabasının da olduğunu, tarihi eser var herkese 1 trilyon düşecek dediklerini bu sebeple bir sürü altın verdiğini, 150-200 bin TL civarı para verdiğini, inandığını söyledi. Bir çocuk annesi Zehra Kıyak bulundu. 29 gün önce kaybolan Aysun Koçak bulundu.

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