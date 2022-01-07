Fatma Anladı'nın kocasını kim öldürdü? Darp edilerek mi öldü? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 7 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 7 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (7 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Batuhan Yiğit'ten acı haber. Ormanlık alandaki derede ölü bulundu. İlk olarak cinayet diye düşünüldüğünü sonra Batuhan'ın çantasından 3 sayfalık bir intihar mektubu ve kesici alet bulunduğunu öğrenildi. Müge Anlı, rahmet dileyerek Batuhan'ın İstanbul'a tayini çıktığı mutsuz olduğunu, uzun zamandır hayatına son vermeyi düşündüğünü yazdığından söz etti.

Darp edildiğini duydu, kocasının mezarını açtırdı, kalp krizi denilmişti öldürüldüğü ortaya çıktı. Fatma Hanım, eşinin akşam eve geldiğini, biraz saçmaladığını, başım ağrıyor deyip yattığını, 8-9 kişinin kahvede eşini dövdüğünü öğrendiklerini söyledi. Fatma Hanım, eşinin cenazesinin çıkarıldığını, bacaklarda kafada darp olduğunu, savcının yardımı ile bir kişinin tutuklandığını, eşine şişe ile vurulduğunu, utanmadan bir de kendisine para teklif ettiklerini dile getirdi. 16 Aralık 2021 akşamı yaşananları kahve işletmecisi Ramazan Bey anlattı ve Ecevit Bey'in geldiğini, küfürlü konuşulduğunu, pat diye ses gelince dönüp baktığında Ecevit Bey'in yerde olduğunu, olayı görmediğini, kafada şişe falan kırılmadığını, yere şişe düştüğü için kırıldığını iddia etti. Kahvehanede neler yaşandı? Nuh Bey, dışarıda "Erol bir tokat attı yere düştü" denildiğini, başka bir şey konuşulmadığını, Ramazan Bey'in de görmediğini, anlık gerçekleştiğini, belki Ecevit Bey'in başka yerde kavga etmiş olabileceğini söyledi. Seferihisar'dan gelen ihbarlar umutlandırdı. 84 yaşında kaybolan Faik Koçsoy yaşıyor olabilir mi?