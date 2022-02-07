Gülçeren neyi saklıyor? Medeni'nin yanında oldukları bilinen Müzeyyen Yöndem ve oğlunun başlarına ne geldi? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 7 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 7 ŞUBAT 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (7 Şubat 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

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İnanç sömürücüsüne inandılar, yuvaları dağıldı. Hiç olmayacak işlere inandılar, milyonlarca liralarını kaptırdılar. İsmail Çırakkoca'nın yeğeni konuştu.

''amcamın koyunlarını bana satmaya çalıştılar'' diyen beyefendi, suçluların yakalanmasını ve cezalarını çekmelerini istedi. Dolandırıldığını iddia eden kişi konuştu. Hanımefendi, kızı hasta olduğu için doktora götürdüğünü, çaresiz kalınca Gönül Hanım ile tanıştığını, muska var bulacağım diye 3000 TL kendisinden aldığını, eve gelip sirke ile aradığını, ay kaçıyor muska dediğini, çiçek tenekelerini devirip yakaladım deyip kendilerine göstermeden aldığını dile getirdi. Hanımefendi, Gönül Hanım'ın muskaya baktım size göstermeyeceğim, çarpılırsınız dediğini, bir dana aldıklarını, dananın etlerini Gönül Hanım'ın aldığını anlattı. İsmail Bey'in oğlu canlı yayında... Aydın Bey, babasının kendisini bir hocaya döverek götürdüğünü, karakolda kayıtlar olduğunu söylerken İsmail Bey oğlunun kandırıldığını söyledi. Aydın Bey babasının döverek kendisine ifade verdirdiğini, şikayet ettirdiğini iddia edince İsmail Bey yalan olduğunu savundu.

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