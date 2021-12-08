İkinci bir sinir krizi ile izleyenlerin yüreğini paramparça eden Serkan Kıyak, karısına feryat etti. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 8 Aralık 2021 Çarşamba| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (8 Aralık 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 7 ARALIK 2021

Müge Anlı'ya bir ödül daha,''Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı'' Müge Anlı, bugün 3 gencimizin aramızda olduğunu, İstanbul Üniversitesi'nden geldiklerini, 2014-2015 yıllarında kurulan Altın 61 tarafından Yılın en iyi gündüz kuşağı ödül aldığını söyledi. Serkan Kıyak'ın eşi geri dönecek mi? Müge Anlı, Zehra Hanım ile konuştuklarını, "Gökhan'ı seviyorum, onunla beraberim. Eşim ile severek evlenmedim, zorla oldu, yüzünü bile görmek istemiyorum" dediğini, zaten çocuğunu da almak istemediğini dile getirdi. Ayşe Hanım da kızını evlatlıktan reddettiğini vurguladı. Canlı yayında koruma altına alındı. Sevda Kılıç'ın yeni başlangıcı... Sevda Kılıç, ailesinin yanında. Sevda Hanım, dünyanın en güzel anının bu olduğunu, bir daha ailesini üzmeyeceğini söylerken Hamdiye Hanım umudunu kaybetmişken Müge Anlı'nın "Ben kızını bulacağım" demesinin kendisine umut olduğunu dile getirdi. Sevda Hanım bugün kendisinin yeni hayatının ilk günü olduğunu, doğum günü olduğunu söyledi, pasta kesildi. Hem altınlarından hem kocasından oldu. Müge Anlı, normal bir adamın da akrabası evde yokken neden kadının evine gittiğini, kendisinin de en yakın arkadaşının evine gidince evde kocasının olduğunu görse kendisinin de girmeyeceğini, o zaman bu işin içinde Ayşe Hanım'ın da olduğunu belirtti. Emine Hanım'ın eşi Osman Bey telefon hattında, Osman Bey, bebeğini görmediğini, görmek de istemediğini, çocuk kendisiyse çocuğun nafakasını vereceğini ama her şeyin bittiğini söyledi.