ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 8 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 8 Şubat 2022 başlığına haberimizde yer verdik. İsmail Çırakkoca neyi saklıyor? İddiaların odak noktasında olan Gönül Taşan stüdyoda... Antalya'da yapılan büyüyü bozdurmak istediler, başlarına gelmeyen kalmadı. Taraflar yüzleşti. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 8 ŞUBAT 2022

Müge Anlı'nın bugünkü (8 Şubat 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Yıllardır ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00 itibariyle sevenleriyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 8 Şubat 2011 canlı yayınıyla yine ekranlarda. Haftanın son gününde bugün neler oluyor? Detayları öğrenmek isteyenler yukarıda bulunan linke tıklayarak, canlı yayına erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 7 ŞUBAT 2022

Aile üyeleri yıllar sonra karşı karşıya... İddiaların odağındaki Gönül Taşan konuştu. Gönül Hanım, halasının eşi olan İsmet Bey'in nasıl bunlardan bahsettiğini, kendisinin kimseyi yönlendirmediğini ifade edip evinin kapısını açtı. Gönül Hanım kendisinin esnafken battığını, borç para alarak çıktığını, yayına da çıkınca borcu olduğu kişilerin arayacağını bildiğini ama yine de yayına çıkacağını söyledi. Paralarını alıp, yuvalarını yıktı mı? Müge Anlı, Gönül Hanım'ın ilk ifadesinde "Çocuklar 16-17 yaşındaydı, benden yardım istediler, ben de Ayşe isimli bayana cep telefonundan ulaştım, kendisine çocukların rahatsızlığından bahsettim. Ayşe isimli kadın bana onları evden gönder, sana rahatsızlık bulaşabilir, çocukların üzerinde çok büyük sihir var ben de çözemeyebilirim" dediğini okudu. Gönül Hanım kendisinin küçükken rahatsızlanmış olduğunu, babasının hastaneye götürmüş olduğunu, ilaçla da tedavi olduğunu, babasının o kadına kendisini götürdüğünü, kendisinin 3-4 dakika nefes almıyor olduğunu, bayıldığını söyledi. İsmail Çırakkoca'nın komşuları konuştu. Beyefendi, İsmail Bey'in tek başına evi satmasının mümkün olmadığını dile getirip koyun, kedi kesildiğini söyledi. Muhtar azası beyefendi, İsmail Bey'in Gönül isimli kişiye paramı kaptırdım dediğini, İsmail Bey'in oğlunun bir gün annesinin yanına gidip biri ile evlendiğini duyduğunu, İsmail Bey'in ailesine şiddet uyguladığını duymadığını söyledi. Telefona bağlanan izleyici, Gönül Hanım'ı çok iyi tanıdığını, Kadriye Mahallesinde bir arkadaşın kendisini yönlendirdiğini, Gönül Hanım'ın kendisinden 750 TL para istediğini, annesinin şizofreni hastası olduğunu, ben iyileştiririm dediğini, Durali isimli hocanın da yönlendirdiğini, Gönül Hanım da dahil 3 kişinin geldiğini, pastanede oturduklarını iddia etti.