Beyzanur Baysal nerede? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı canlı izle bugün 9 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 9 ARALIK 2021 PERŞEMBE| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (9 Aralık 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 8 ARALIK 2021

Mesut Kılıç rehabilitasyon merkezinde. Müge Anlı, Mesut Bey'e de düzgün, tedavi ol dediğini hatırlatıp bağımlılık danışma birimleri çalışanları eşliğinde Mesut Bey'in bugün tedaviye alınmak üzere AMATEM'e götürüldüğünü belirtip Gaziantep kaymakamına teşekkür etti. Müge Anlı, Mesut Bey'in annesinin okuma yazma öğrenmeye başlayacağını, aynı zamanda Mesut Beylerin ailesinin başka yere taşınacağının bilgisini verdi. Taraflar stüdyoda karşı karşıya...

Adem Bey, amcasının oğlundan borç istediğini, onun da Ayşe'nin arkadaşı Emine var o verir dediğini, 3 yıl önce ondan altın aldığını, ona geri verdiğini, kapıda geri verdiğini, konuştuklarını ama gönül ilişkisi olmadığını iddia etti. Ayşe Hanım, Adem Bey'in "Sizde varsa para verin ben size 1 trilyon vereceğim. Bu parayı vereceksin bu adamları yedirip içireceğiz beraber kalacağız, adamlar da bize para verecek" dediğini, kendisinin vermediğini iddia etti.

Beyzanur Baysal nerede? Beyza'nın annesi Nihal Hanım, o akşam kızının kendisine sarıldığını, gidecek gibi de davranmış olabileceğini, iş yerine de sorduklarını, iş yerinden kimsenin kaybolmadığını belirtti. Berkay, ablasının mesajlarına sürekli baktığını, ablasının annemlere söyleme dediğini, bazen ailesine söylediğini, annesinin uyardığını, ablasının çok kandırılan bir kız olduğunu, çok içine kapanık olduğunu anlattı. Zahide Yetiş, Müge Anlı Stüdyosu'nda...