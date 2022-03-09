ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 9 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube

Ayşe Akbulut babasının yanına neden kaçtı? ATV Müge Anlı canlı izle bugün 9 Mart 2022 başlığına haberimizde yer verdik. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle Youtube başlıklarına haberimizde yer verdik....

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE BUGÜN 8 MART 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (9 Mart 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 8 MART 2022?

8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun! Gelini kaçırdı, dünürü taziye evinde kandırdı. Ayşe Akbulut aylar sonra oğluna ve kardeşine kavuştu. Kayınvalidesinden kurtulmak için babasına mı kaçırdı? Dünürler ve evlatları karşı karşıya... Telefona bağlanan izleyici, ''kayınvalidesini dövdü, kapının önüne koydu'' dedi. Ayşe Akbulut gelini ve dünürüyle yüzleşiyor... Paslı çifti cinayetinde sıcak gelişme. Muğla'da çok sayıda gözaltı...