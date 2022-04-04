ATV Müge Anlı Canlı yayın bugünkü programı full, tek parça izle 4 Nisan 2022 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube

ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 4 Nisan 2022 Pazartesi ekranlara geldi. Programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 4 Nisan 2022 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarında 4 Nisan 2022 Pazartesi gününde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar şöyle:

"13 yaşındaki Celal Seyit'e ne oldu? Celal'den 5 yıldır haber yok. Bülent Tuna'nın eski ev sahibi konuştu. Nur Seyit'ten eski sevgilisi için çarpıcı iddialar... Kardeşinin kaybı ve çocuğunun ölümü ile ilgili sorular. Küçük çocuk en son kimin yanındaydı? Osman Küçük cinayetinde itiraf..."

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 18 Mart 2022 Cuma

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE