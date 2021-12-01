16 yaşındaki sevgililerden güzel haber. Uşak'ta kaybolup Muğla'da bulunan Efecan ve kız arkadaşının apartta kaldığı öğrenildi. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 1 Aralık 2021 Çarşamba| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full , tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 1 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL , TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (1 Aralık 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NE OLDU 1 ARALIK 2021?

Antalya Kemer'de ''Sevgi İzi'' etkinliği... 16 yaşındaki sevgililerden güzel haber. Uşak'ta kaybolup Muğla'da bulundular. Kız arkadaşıyla kayıplara karışan 16 yaşındaki liseli genç bulundu. Efecan'ın annesi, Efecan ve kız arkadaşının apartta kaldığını, onu da 18 yaşından küçük olmasına rağmen nasıl kaldıklarını bilmediklerini, Efecan'ın aparttan sonra dedesinin yanına Manisa'ya geçtiklerini, oradan kalıp teyzesinin yanına gittiğini, bir tırcı ile Muğla'ya gittiklerini anlattı. Meltem Hanım, en son oğlunun babasını arayıp bizi al dediğini belirtip Müge Anlı'ya teşekkür etti. Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayet soruşturması devam ediyor... Muhabir, gözaltının üçüncü gününde olduklarını, Tolga ile beraber 2 kişinin daha gözaltına alındığını, bu kişilerin Ebubekir ile alakası olup olmadığının araştırıldığını, 1 silah 1 tüfeğin de ruhsatsız olduğunu, onların da araştırıldığını, dün Tolga'nın ailesinin de kapıya geldiğini onlarla da görüştüklerini söyledi. Muhabir, Tolga'nın "Ben eşim börek istedi diye apartmana indim, o an silah sesi duydum. Panik olunca kaçtım Ebubekir ile bu olayla alakam yok" dediğini, Tolga'nın eşi için feryat ettiğini anlattı. Müge Anlı, yani Tolga'nın silah sesini duyunca bodruma indiğini, Ekin'i kucaklayıp kapıya çıkardığını, sonra korkup benden bilirler diye kaçtığını ama şimdi kaçtığına pişman olduğunu aktardı. 2 çocuk annesi kadın bulundu, kayıp kadının ifade verdiği ve ailesiyle görüşmek istemediği öğrenildi.

MÜGE ANLI DÜNKÜ BÖLÜMDE NE OLDU 30 KASIM 2021?

8 gündür kayıp olarak aranan 4 çocuk annesi kadın bulundu. Yadigar Bey, sabahları Yeliz Hanım ile kahvaltı yaptıklarını akşamları da çay içmeye giderlerken eşinin hep "Yadigar bak beni çağırıyorlar" dediğini, garip davrandığını dile getirdi. Müge Anlı zaten bu anlatılanların normal olmadığına dikkat çekince Yadigar Bey, herkesin hatası olabileceğini, cezasını yatıp çıktığını, cezasını çektiğini, sorunu varsa kanuna gidilmesini istedi. Bulunan kadın konuştu. Ekip, yayının ardından ihbarın geldiği yere gitti ve Yeliz Hanım bulundu. Yeliz Hanım, sağlığının sıhhatinin yerinde olduğunu ama sokaklarda yattığını, arkadaşında yemek yediğini, kalacak yeri olmadığını, ayrı ev tutup çocukları ile durmak istediğini söyledi. Ekip ile yemeğe giden Yeliz Hanım, 2 buçuk senedir şiddet gördüğünü, küfür duyduğunu, kaçtığı günden beri Silivri'de orada burada kaldığını belirtti. Canlı yayına bağlanan kadın konuştu. Telefondaki hanımefendi, Esenyurt'tan aradığını, televizyonda Yadigar Bey ve Yeliz Hanım'ı görünce tanıdığını, Yadigar Bey'in Esenyurt'ta kimin evinde kalıp ne yaptığını çok iyi bildiğini, hocayım diye insanları kandırdığını, 12 bin TL para gittiğini, sonra indirimle 8000 TL'ye düştüğünü belirtti. Ekin Gökçe'nin cinayet şüphelisi yakalandı. Müge Anlı, Adana Emniyeti'nin soruşturma yaptığını, dün akşam saatlerinde cinayet şüphelisi Tolga Avcı'nın cezaevi arkadaşının evinde gözaltına alındığını, Tolga Bey'in "Ebubekir yüzünden kendisine sıktı, ben öldürmedim" dediğini aktardı ve alkışları Adana Emniyeti'ne gönderdi.