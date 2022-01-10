Fatma Anladı'nın kocasını kim öldürdü? Darp edilerek mi öldü? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 10 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 10 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (10 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kan donduran cinayette şüphe çeken detaylar. Kadir Bey, 9 Mart tarihinde kardeşinin ve eniştesinin pusu kurularak öldürüldüğünü, evden motorla çıktıklarını, 20 dakika gibi bir süre sonra öldürüldüklerini, Ali isimli çobanın "Cahit'i ortadan kaldırmak lazım" diye insanlara söylemde bulunduğunu, Ali Bey'in silahının birkaç gün önce silahının kaybolduğunu belirtti. Kadir Bey, Broadway bir taksinin ablasının ve eniştesinin evinin oralara çok takıldığını söyledikten sonra Halil Avcı'nın bunu açıklamasını, belki de ablası ve eniştesinin hazine işleri ile uğraştığını, ondan kaynaklı da öldürülmüş olabildiğini dile getirdi. Çifte cinayetin sebebi köyde yayılan dedikodular mı? Ali Bey, kendi motorunun arkasına Hatice Hanım'ı aldığını söyleyince Müge Anlı, niye ikisinin de birbirinin eşini aldığını sordu. Ali Bey, Cahit Bey'in motorunun koltuğunun eski olduğunu, kendisininki yırtılmasın diye onun eşini aldığını, kendileri motorla bu şekilde köye girince köydekilerin dedikodu çıkardığını, bir daha da kimsenin eşini motora almadığını söyledi. Komşusu silahının çalındığını neden söylemedi? Mehmet Sait Karaşahin'in çarpıcı iddiaları... 22 yaşındaki genç eşi ve çocuğunu 5 aydır göremiyor. Mehmet Bey eşi ile kaçarak evlendiklerini bu sebeple eşine sahte altın takmak zorunda kaldığını, eşinin de kabul ettiğini, kayınvalidesinin kendilerini muska ile ayırmaya çalıştığını, eşinden ayrılıp Gaziantep'e gittiğini, kendisinin de muska yaptırdığını, eşinin kendisine geri döndüğünü söyledi. Mehmet Bey eşinin kendisinden yine gittiğini, kayınvalidesinin alıkoyduğunu, çocuğunun da alıkonulduğunu, kayınvalidesinin altınların gerçeklerini istediğini dile getirdi.