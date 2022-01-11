Paslı çiftini kim öldürdü? Çoban çift dedikodulara mı kurban gitti? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 11 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 11 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (11 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

5 aydır görmediği eşi canlı yayında... Mehmet Karaşahin affedilecek mi? Gizem Hanım eşi ile konuşmak istemediğini, şiddet uygulayan bir insana geri dönemeyeceğini, tekrar barışma ihtimali olmadığını, davasının devam ettiğini, mahkemeyi beklediğini dile getirdi. Fatma Hanım oğluna kefil olduğunu, torununu da getirmesini istedi. Mehmet Karaşahin çocuğuna kavuşabilecek mi? Gizem Hanım, eşinin çocuğu yasal yollarla da görebileceğini, ilk davasından vazgeçtiğini ama ikincisinden geçmeyeceğini dile getirdi. Çifte cinayette katil kim? Zihni Bey, Avni Bey'in köydeki herkese kızımın düzeni bozuldu ben bu işi halledeceğim dediğini, Cahit Bey'in de bu ilişkiden haberi olduğunu, para geliyor diye sustuğunu, Tezcan Bey'in de Hatice Hanım ile ilişkisinin olduğunu, onun da para verdiğini, Cahit Bey'in ses çıkarmadığını dile getirdi. Ayyuka çıkan dedikodular, şüphe çeken detaylar... Zihni Zor, Özay Bey'in kendisinin dayısının oğlu olduğunu dile getirdi. Zihni Bey, Avni Bey küçük kızını evlendirirken bir düğün yapıldığını, Hatice Hanım'a ve eşine Özay Bey'in aynı elbiseyi aldığını, kavga çıktığını, yani hem karısına hem eşine aynı kıyafeti aldığını, o gün de o elbise ile düğüne geldiklerini söyledi.