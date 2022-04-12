ATV Müge Anlı FULL izle bugün 12 Nisan 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

ATV'nin hafta içi her gün saat 10.00'da ekranlara gelen sevilen sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve aydınlatılamayan olayların konuşulup araştırılarak çözüme bağlandığı program 12 Nisan 2022 Salı ekranlara geldi. Programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 12 Nisan 2022 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTube haberimizde...

ATV MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 12 NİSAN 2022 SALI| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarında 12 Nisan 2022 Salı gününde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz

ATV MÜGE ANLI BUGÜNKÜ PROGRAMI FULL, TEK PARÇA İZLE 12 Nisan 2022 Salı

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 11 NİSAN 2022

ATV ekranlarında 11 Nisan 2022 Pazartesi gününde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar şöyle:

"Türkiye'nin her yerindeki izleyicilere akülü ve tekerlekli sandalye... İşe gidiyorum diyerek evden çıkıp kayıplara karışmıştı, 17 yaşındaki genç kız bulundu ve devlet korumasına alındı. 44 yaşındaki 3 çocuk babası Mehmet Aydın'a ne oldu? Yeğenlerinin şüphelendiği eşi canlı yayında... Mehmet Aydın'ın evine duvar örmesi için usta bulan kişi konuştu. 16 yaşındaki iki kayıp bulundu."