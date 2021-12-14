Eşinin pideciye kaçmasını gururuna yediremeyen Serkan Kıyak, intihar ederek yaşamına son verdi. Müge Anlı'dan, Kıyak hakkında açıklama... Meliha Özsu'nun katili kim? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 14 Aralık 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 14 ARALIK 2021 SALI | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın 14 Aralık 2021 tarihli programını canlı izlemek isteyenler;

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 14 ARALIK 2021 SALI | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

8 Temmuz 2015 yılında, henüz 18 yaşındayken bir cinayete kurban gittiği anlaşılan Meliha Özsu'nun katil ya da katilleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranıyor. Tüm detaylarıyla ele alınan konuda ortaya çıkan yasaklı madde iddiaları izleyenleri şoke ediyor. Daha önce boşanan baba Yasin Özsu ve anne Aysel Gençtürk, kızlarının av tüfeğiyle sırtından vurulmasını öğrendikten sonra Müge Anlı canlı yayınlarında hararetli bir tartışmaya girdi.

Genç kızın ölümünden kim sorumlu? Yasaklı madde iddialarının odağında yer alan Şeyho Çınar hangi konuda neler söyledi?

Aydın'ın Söke ilçesinden kaybolan üç çocuk annesi Seher Yüksel konusu da Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alındı. Şüpheli kaybın ardından yakınları Seher Yüksel'i bulmak için büyük çaba harcarken üç çocuk annesi kadının can güvenliğinden şüphe ettiklerini dile getirdi.