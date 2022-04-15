ATV Müge Anlı FULL izle bugün 15 Nisan 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

Mehmet Aydın'a 12 yıldır kimse ulaşamıyor... Durmuş Yanmaz'ın katili kim? ATV Müge Anlı full izle bugün 15 Nisan 2022 başlığına haberimizde yer verdik. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle Youtube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 15 NİSAN 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (15 Nisan 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şiar Kılıç cinayeti davasında 2 yıl sonra karar verildi. Annesinin sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezası. Şiar'ın annesine ise, adli kontrol şartı.

Kendisinden 15 yaş büyük kişi tarafından kaçırılmıştı, 16 yaşındaki genç kız bulundu. Annesi ve halası büyük sevinç yaşadı...

Emine Yanmaz ile 96 kez telefonda görüştü. Cinayet günü dikkat çeken 3 görüşme... Yanmaz ailesinin şüphelendiği kardeşin dünürü Nihat Arslan konuştu.