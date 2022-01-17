Şen kardeşler cinayetinde tutuklama... Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 17 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 17 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

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MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şen kardeşler cinayetinde tutuklama. Gözaltındaki şüphelinin çocukluğunda çikolata aldığı Hüseyin Bey'in evine hırsızlık için girdiği belirtildikten sonra şüpheliler Sedat Sevim ve Mustafa Marangozoğlu Hatay Adliyesine getirildi. Kasten öldürme suçundan ve hırsızlıktan tutuklanan zanlılar Hatay T Tipi cezaevine gönderildi. Sedat Sevim'in ablası konuştu. Gülsüm Hanım, kardeşinin olaydan 1 gün önce kendisinde olduğunu, kardeşinin yürüyüş yaptığını, geldiğini, o gece olay olduğunu, olaydan 1 hafta sonra geldiğini, çocukların dayı duydun mu Almancıları vurmuşlar dediğini, kardeşinin de inşallah bir şey olmamıştır dediğini anlattı. Gülsüm Hanım, kardeşinin olaydan sonra hırsızlıktan dolayı cezaevine girdiğini, bir süre görüşmediklerini dile getirip kardeşinin böyle bir şey yaptığını bilseydi asla eve almayacak olduğunu, resmen iki çocuğunun yanında kaldığını, inanamadığını söyledi. Emel Hanım canlı yayında... Emel Hanım, Hüseyin Bey'in evinde antika çok şey olduğunu, zanlının evinde bir tane bu mallardan gördüğünü, teşhis ettiğini, makas ve pensenin kendilerinin olduğunu söyledi. Köyde yayılan aşk dedikoduları, şaşırtan iddialar... Cahit Bey ve Mithat Bey'in suçlu olduğunu düşündüğünü, bir gün bunu öldürürler üzerimize kalır dediğini ama asla ben öldürürüm demediğini iddia etti. Ali Bey, karakolda kendisine senin hanımın Cahit'le işi var dediğini, inanmadığını, Ekrem ile işi var dediğini, yine inanmadığını söyledi.