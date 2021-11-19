Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın bulunması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca boğazı kesilmiş halde ölü bulunan 2 çocuk annesi Neslihan Kaya'nın öldürülmesi ve Hüseyin Yüksel cinayetlerinin de programda konuşulması bekleniyor. Bu kapsamda programı canlı olarak izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 19 Kasım 2021 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube haberimizde...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 19 KASIM 2021 CUMA| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (19 Kasım 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL İLZE 19 KASIM 2021

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MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NELER OLDU 19 KASIM 2021?

Türkiye'nin her yerindeki izleyicilere, Pazartesi günü 500 tekerlikli sandalye gönderiyor. Tüyler ürperten cinayet aydınlatıldı, beyaz araçlı katil zanlısı yakalandı. Neslihan Kaya cinayeti 3 günde çözüldü. Cinayeti itiraf eden katil zanlısının tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, gönderilirken de pişmanım dediği görüldü. Katil zanlısının beyaz aracı ile ve haki renkli montu ile çekilmiş sosyal medya görüntüleri olduğu söylendi. Yaklaşık 150 güvenlik kamerası izlendi ve Gaziantep cinayet büro amirliği katil zanlısını belirledi ve yakaladı. Mahkeme kasten öldürme suçu ile Tevfik Darıcıoğlu tutuklandı. Hüseyin-Mehmet Şen kardeşler cinayeti. Tek görgü tanığı bakıcı canlı yayında... Emel Hanım, hiçbir şey duymadığını, Fatma Hanım ile beraber dışarıda yattıklarını, erkeklerin içeride yattığını, Fatma Hanım'ın geceleri uyumadığını, ben seni uyandırırım dediğini, Emel dediği an kalktığını, gündüz kendisinin çok çalıştığını, akşam erken yattığını söyledi. Emel Hanım o iki kişiyi öyle görünce çok kötü olduğunu, hemen kendisini cama attığını, gelin yardım edin diye bağırdığını söyledi.

Bir çocuk ölü olarak bulundu. 15 yaşındaki liseli bulundu. Cesedi bulunan küçük çocuğun Müslüme olduğu tahmin ediliyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 18 KASIM 2021?

İddiaların odağındaki kadın konuştu. Kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Fadime Hanım, eski eşinin yalan söylediğini, çocuğu kendisinden bunu almak için yaptığını söyleyerek Hüseyin Bey'in kendi fotoğrafını paylaştığını ama kendisinin de daha yeni öğrendiğini, kendisinde kimsenin ekli olmadığını dile getirdi. Fadime Hanım, Hüseyin Bey'in kendisini aradığını, 1 sene olduğunu, hemen engellediğini, ilgisi olduğunu belli ettiğini, zaten Hüseyin Bey'in kadınlara bakışları ile rahatsızlık verdiğini, arabayla da evin önünden geçtiğini söyledi. Fadime Hanım'ın yeğeni Sefa Kabakçı konuştu. Sefa Bey, Celal Bey'in eniştesi olduğunu, söylediklerinin doğru olmadığını, iftira olduğunu, Hüseyin Bey'in 6-7 ay önce teyzesini arayıp rahatsız ettiğini ama ilişkileri falan olmadığını, Hüseyin Bey'in kendisine birlikte olmak için para falan da teklif etmediğini iddia etti. Öldürülen Hüseyin Yüksel'in oğlu canlı yayında... Semih Bey, babasının Fadime Hanım'ın fotoğrafını yanlışlıkla paylaştığını hatta köyden bir gence telefonu verip bu fotoğrafı siler misin dediğini iddia etti. Abla Fatma Karadağ'ın arkadaşı konuştu.