Müzeyyen Yöndem ve oğlu, cinayete mi kurban gitti? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı FULL izle bugün 2 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 2 ŞUBAT 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

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MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 2 ŞUBAT 2022?

Hem parasından hem de ailesinden oldu. İsmail Bey 3 sefer bankadan para çektiklerini, bankacının da siz dolandırılıyorsunuz dediğini, çocuğun büyüsü bozulsun diye yaptıklarını, borçlanınca parayı ödeyemediklerini, eşinin çekip gittiğini, eşine de büyü yapıldığını, çocukların da annesinin yanında olduğunu, oğlunun 2 çocuklu bir kadınla evlendirildiğini iddia etti. 14 senede 2 milyon lirası gitti. İsmail Bey, 10.000 TL daha verdiğini, kadının yine geldiğini, muskayı çözmek için bunu yaptığını söyledi. 2 ay sonra narın içine beyaz bir şey yapıldığını, eşinin bulduğunu, hemen yeğenini aradığını, çocukların yine tutulduğunu, birbirine sardıklarını, orada babasına telefon açtığını, Gönül Hanım'ın 40.000 TL para istediğini, babasının "Oğlum bunlar seni dolandırıyor" dediğini belirtti. Müzeyyen ve Vefa Yöndem'in şüpheli kaybı... Anne ve 4 yaşındaki oğlu cinayete mi kurban gitti? Ercan Bey, taksicinin Müzeyyen Hanım ve Gülçeren Hanım'ı getirdiğini, görüştüğü kadını başka adamla görünce hiç kelime etmeden dönüp geldiğini, onu çözmüş olduğunu, acaba orada mı değil mi diye araştırmaya gitmiş olduğunu, ormanlık alan olduğunu söyledi. Arkadaşının yerini ailesine neden söylemedi? Müge Anlı, Müzeyyen Hanım'ın en son konuştuğu kişinin Gülçeren Hanım olduğunu, yanında olduğu söylenen Medeni Bey'in 7 dakika sonra Gülçeren Hanım ile ne konuştuğunu neden söylemediğini sordu. Gülçeren Hanım, Medeni Bey'e sorduğunu, yanında değilim dediğini, eğer bilseydi İkram Bey'i de alıp gidecek olduğunu dile getirdi.