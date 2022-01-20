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ATV Müge Anlı full izle bugün 20 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube

3 çocuk annesi Saadet Çoban bulundu. Paslı cinayetinin zanlısı kim? Detaylar için programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 20 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube linki haberimizde...

ATV Müge Anlı full izle bugün 20 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube

Saadet Çoban bulundu. Paslı çiftinin ölü olarak bulunduğu yerde olay yeri canlandırması yapıldı. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 20 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 20 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 20 OCAK 2022 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (20 Ocak 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI FULL İZLE  20 OCAK 2021

{TITLE_STRIP}Müge Anlı hastalığını açıkladı! Sevenleri kahroldu! "Bu kadın nasıl yayına çıkıyor?"

ATV Müge Anlı canlı izle bugün 20 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

5 çocuklu bir annenin çarpıcı iddiaları... Şaduman Hanım canavar gelininin kendisine şiddet gösterdiğini, kocası da sahip çıkmadığından Müge Anlı'ya geldiğini söyledi ve yaraları içi sağlkık çalışanlarından yardım alındı. Şaduman Hanım, 17 yaşında eşi Mehmet ile evlendiğini, hep hizmet ettiğini, gelin eve gelince kocası ile aralarının bozulduğunu, bir insanın nasıl karısını mağdur ettiğini, eşinin kendisine "Neden yaşamak için mücadele veriyorsun ölsene" dediğini iddia etti. Şaduman Hanım, eşi ile barışmayacağını, eşinin resmen şeytan olduğunu, maddi dayanağı olmadığından eşinin kahrını çektiğini, şimdi 40 yılın kadınlık emeğini istediğini, köydeyken bile eşine su ısıttığını öyle banyo yaptırdığını, 20 senedir eşi ile kağıt üzerinde evlilikleri olduğunu söyledi. Şaduman Hanım, eşinin kendisini artık istemediğini, zira eşinin işine artık yaramadığını, kendisinin artık istediği bir hayat arkadaşı olduğunu, bir çay içip sohbet etmeye hasret kaldığını anlattı. Eşi Şükrü canlı yayında... Şükrü Bey, eşinin tüm amacının ekranlara çıkıp kendisini göstermek olduğunu, helal olmasını, eşi kilo alınca bile kendisini suçladığını dile getirince Şaduman Hanım yürümek için de para gerektiğini, eşinin dükkanına gidip para istediğini, 200 TL'yi zor aldığını, onla da buraya geldiğini belirtti. Kocası ve gelini canlı yayında... Leyla Hanım kendi dışında diğer çocukların da bağlanmasını, bir insanın 7/24 "Ben sabaha kadar uyumadım, planlar kurdum, şöyle yapacağım böyle yapacağım" dediğini, kendi kendine ıslık çaldığını, alkış yaptığını, 30 sene önceki konuları açtığını, hep dedikodu yaptığını belirtti. Saadet Çoban çocuklarına kavuştu.

Büşra Mercimek
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