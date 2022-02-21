ATV Müge Anlı FULL izle bugün 21 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

Leyla Temiz nerede? 30 yaşındaki Ayhan Gülep nerede? Safiye Çallı programdan mutlu ayrılacak mı? ATV Müge Anlı canlı izle bugün 111 Şubat 2022 başlığına haberimizde yer verdik. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle Youtube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 21 ŞUBAT 2022

Müge Anlı'nın bugünkü (21 Şubat 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 21 ŞUBAT 2022

Muhammet Bahçeci'nin kaybında sıcak gelişme. Kayıp muhtar için Elazığ'da şafak operasyonu... Yayına gelen yakın arkadaşı ve eşinin ailesinden 12 kişi gözaltında... Ayşegül Elhakan hayata tutunma hikayesini kaleme aldı. 3 çocuk annesi Leyla Temiz'e 3 yıldır ulaşılamıyor... 1 yıl öncesine kadar yanlarında çalıştığını söyleyen kişi konuştu. Kardeşi, babaannesi tarafından yurda verildi. Nurhan Toprakcıer'in 19 yıllık kardeş hasreti... Cinayetten önce kavga ettiği oğlu canlı yayında... Baba ve oğul mal kavgası mı yaşıyordu? Osman Küçük cinayetinde soru işaretleri. Babasıyla arasını motosiklet tutkusu mu açtı? Tam 4 yıl 3 aydır haber alınamıyor. ''Eşim nerede olduğunu biliyor'' demişti. Kayıp Ayhan Gülep'in annesi canlı yayında... Karı koca canlı yayında yüzleşiyor... Eşi ve oğlu neden kendisine yüz çevirdi? Kavgalı olduğu kişilerden mi, babasından mı kaçtı? Ayhan Gülep'in kaybında soru işaretleri.