Seher Yüksel ve Mehmet Demir nerede? Metruk evi kim, neden yaktı? Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için ATV Müge Anlı full izle bugün 23 Aralık 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 23 ARALIK 2021 PERŞEMBE| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (23 Aralık 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NELER OLDU 23 ARALIK 2021

33 yıllık hasret son buldu. Oğlu seneler sonra karşısında... Turan Bey, kömüre gidip geldiğini, eve geldiğinde kızını gördüğünü, "Baba, annemle Ali dayı Turan'ı götürdü" dediğini aktarınca Ozan babasının kendisini 10 yaşındayken gelip ziyaret edip etmediğini sorguladı ve 30 senedir kendisinin Bahçelievler'de yaşadığını dile getirdi. Ozan, babasının kendisi 10 yaşındayken gelip ziyaret ettiğini, konuştuğunu, kendisinin de hatırladığını, 20 sene sonra oğlumu bulamadım dediğini, anneannesinin de yatalak falan olmadığını söyledi. Ağabey kardeş ilk kez canlı yayında buluştu. Ozan, babasının abin seni sevmiyor dediğini ama abisinin kendisini görmediğini bile, nasıl sevmeyecek olduğunu sorguladı. Ceyhun Bey kızını ve eşini bile getirdiğini, onlarla da tanıştıracağını söylerken Ozan 30 yıl tek başına savaştığını belirtti. Ceyhun Bey, kardeşi Beyhan'ın da 3 oğlu olduğunu, kendisinin bir kızı, en büyük ablasının da 5 tane çocuğu olduğunu, en ufağın da 1 çocuğu olduğunu dile getirince Ozan, bir sürü yeğeni olduğunu ifade etti. Dede torun yıllar sonra kucaklaştı. Turan Bey, kim ne derse desin kendisinde olduğunu, neden böyle olduğunu anlamadığını söyledi, torununun adını bile bilmediğini dile getirdi. Turan Bey, Ozan'ın nerede olduğunu bilmediğini ama Ceyhun Bey'in neden düğüne bile çağırmadığını, haber vermediğini sordu. 21 yaşındaki engelli kız bulundu. Müge Anlı, Leyla'nın bulunduğunu açıkladı ve Leyla'nın annesinin çok haklı olduğunu, 4 gün boyunca kızın elleri koli bandıyla tutulduğunu, darp izleri olduğunu, adamın kızı sokağa bıraktığını, mahallelinin gördüğünü söyledi ve ekiplerin adamı aradığını söyledi. 22 yaşındaki Hasan Deniz ve 21 yaşındaki Özlem Saliha Türkmenli bulundu. Müge Anlı, Hasan'ın "Ben kendi istediğim işte çalışmak için ailemin yanından ayrıldım, ailemi görünce söylemek istedim ama ailemin yanına dönmek istemiyorum" dediğini aktardı. Özlem'in ise yayını izleyip karakola gittiğini, ben kayıp değilim dediğini, Özlem'in bir erkek arkadaşının evinde annesi ile beraber kaldığını, erkek arkadaşının annesinin bu sen değil misin dediğini, aniden kalkıp karakola gittiğini söyledi.