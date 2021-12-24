ATV Müge Anlı full izle bugün 24 Aralık 2021 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube

Turan Çelik'in evlat ve torun hasreti sona erdi... Seher Yüksel nerede? Özlem Türkmenli 39 günün ardından bulundu... Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler içinATV Müge Anlı full izle bugün 24 Aralık 2021 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 24 ARALIK 2021 CUMA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

Müge Anlı'nın bugünkü (24 Aralık 2021) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NE OLDU 24 ARALIK 2021

İki kardeş, yıllar sonra hasret giderdi. Turan Bey her şeyin zaman gelince yerini bulacağını dile getirip Müge Anlı'ya dünyalar kadar hem çocuğunu bulduğu hem torununa kavuşturduğu için teşekkür etti. Program sonrası abi kardeş yemeğe gitti ve yemekte Ceyhun Bey ailenin bir ferdine daha kavuştuğunu, daha sık görüşeceklerini söyledi. Ozan abisi ve yengesini kendi evine çağırdı ve Ozan'ın evine gidildi. 19 yaşındaki İslam Kadir'den 10 gündür haber yok. Safiye Hanım kardeşinin org çaldığını, müzisyen olduğunu, hem okuduğunu hem de harçlık için düğünlerde çalıştığını söyledi. Safiye Hanım, dün Hasan diye birisinin aradığını, kardeşiniz benim yanımda çalışıyordu ablan seni arıyor deyince kaçıp gitti dediğini aktardı. Yuva kurma hayali kabusa döndü. 250 Bin liralık evinden oldu. Yurdagül Hanım, Ulaş Bey'in kendisinden 2 yaş küçük olduğunu, kardeşi için hastaneye gittiğini, orada kendisini Ulaş Bey'in ablasının gördüğünü, kardeşim ile seni tanıştırmak istiyorum dediğini, numarasını verdiğini, kendisinde de cahillik olduğunu söyledi. Yurdagül Hanım, 1 buçuk ay Ulaş Bey ile görüştüğünü, kendisinin "Ulaş benim borçlarım var, beni iyi bir işten çağırıyorlar" dediğini anlattı. Bekir Okudur'un dolandırıcılık iddiası... İzmir'de yalnız yaşayan 36 yaşındaki Bekir Bey, Ece isimli kişi ile eski iş arkadaşı aracılığı ile tanıştığını, 200.000 TL gittiğini, anaokulu için ilk başta ufak bir miktar verdiğini, sonra ablam ile tefecilerin eline düştüm dediğini, kendisinden başka kişilerin de dolandırıldığını düşündüğünü, Ece Hanım'ın evlerinin köşedeki bakkala bile 70.000 TL borcu olduğunu söyledi.