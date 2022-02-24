ATV Müge Anlı FULL izle bugün 24 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube

Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetinde yeni detaylar...Tuğçe Semiz'in eşi canlı yayına bağlandı. ATV Müge Anlı full izle bugün 24 Şubat 2022 başlığına haberimizde yer verdik. Yeni gelişen detayların masaya yatırılması beklenen programı izlemek isteyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle Youtube başlıklarına haberimizde yer verdik...

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE BUGÜN 24 ŞUBAT 2022

Müge Anlı'nın bugünkü (24 Şubat 2022) bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programa erişebilir.

ATV MÜGE ANLI FULL İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU 23 ŞUBAT 2022

19 senelik kardeş hasretini bir fotoğrafa sığdırmıştı. 19 sene önce evlatlık verilen Cihat Akkuş bulundu. 16 yaşındaki kızından aylardır haber alamıyor. 26 yaşındaki şahıs tarafından mı kaçırıldı? Elif Akyıldız 2 sene önce tanıştığı şahsın yanında mı? Endişeli anne kızının geri dönmesini istiyor. 11 gün önce Eskişehir'den kaybolmuştu, karnı burnundaki annesi canlı yayında seslendi. 16 yaşındaki Zeynep canlı yayında... Cinayet kurbanı Tuğçe Semiz'in eşi canlı yayında... Her şeyden habersiz arkadaşlarıyla plan yaptılar, kırmızı ışıkta gelen kurşunlardan kaçamadılar. ''Arkadaşıyla taziye evine geldi, polisiz dedi'' Neden kendisini olmadığı biri gibi tanıtıyor?